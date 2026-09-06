Bıçaklanan YENİ Partili vekil 1 ay sonra ilk kez görüntülendi! Özgür Özel ziyaret etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçen ay bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i, tedavisinin sürdüğü İstanbul’daki hastanede ziyaret etti.

SALDIRI 18 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞTİ

Melih Meriç, 18 Ağustos akşamı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gün boyunca saha çalışmaları yapan Meriç’in, özel işleri bulunduğunu belirterek koruması ve şoförüne izin verdiği öğrenildi.

Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile Meriç arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Keleş, Meriç’i karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞIRSAKLARINDAKİ YARALANMA AMELİYATLA ONARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bıçak darbesi nedeniyle bağırsaklarında yaralanma oluştuğu belirlenen Meriç, acil ameliyata alındı. Hasarlı bölge operasyonla onarıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Meriç’in hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

SALDIRGANIN ADINI SEDYEDE SÖYLEDİ

Bilinci açık olan Meriç, hastaneye götürüldüğü sırada kendisini bıçaklayan kişinin Seydi Ahmet Keleş olduğunu polislere söyledi.

Soruşturma kapsamında Keleş’in de aralarında bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı. Keleş ile oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SALDIRGAN BIÇAĞI KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Seydi Ahmet Keleş, emniyetteki ifadesinde evden çıkarken yanına aldığı meyve bıçağını Meriç’e doğru savurduğunu kabul etti. Olayın ardından bıçağı attığını anlatan Keleş, öldürme kastının bulunmadığını savundu.

Keleş, Meriç ile aralarındaki anlaşmazlığın YENİ Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığına ilişkin atama sürecinden kaynaklandığını öne sürdü.

YENİ PARTİ’DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP’den ayrıldıktan sonra YENİ Parti’ye katılan Keleş, 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen YENİ Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla partiden kesin olarak ihraç edildi.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu bulunan Keleş hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL’A NAKLEDİLDİ

Meriç’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, enfeksiyon riski nedeniyle bir süre ziyaretçi kabul edilmedi. Ailesinin talebi ve doktorların değerlendirmesi üzerine tedavinin İstanbul’da devam etmesine karar verildi.

Meriç, 22 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Gaziantep’ten İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

Meriç de 3 Eylül’de saldırının ardından ilk kez açıklama yaptı. İyileşme sürecinin devam ettiğini belirten Meriç, “Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor.” ifadelerini kullandı.