Belediye meclisi boks ringine döndü: Yumruklar havada uçuştu

Şırnak Silopi Belediye Meclisi toplantısı, tekmeli yumruklu kavgaya sahne oldu. Belediye başkan yardımcısı ile bazı meclis üyeleri arasında çıkan kavgaya toplantıdakiler müdahale etti.

BELEDİYE MECLİSİ BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

Silopi Belediyesi ekim ayı olağanüstü meclis toplantısında ek bütçe gündem maddesi görüşüldüğü sırada, DEM Parti'den ihraç edilen Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile DEM Partili bazı meclis üyeleri arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tarafların tepkileriyle büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Taraflar arasında çıkan kavga, toplantıdakilerin araya girmesiyle sona erdi. (DHA)