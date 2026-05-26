Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Bahçeli, Özel'in ardından Kılıçdaroğlu'nu aradı

Bahçeli, Özel'in ardından Kılıçdaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla hem CHP lideri Özgür Özel’in hem de mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramını kutladı. Bayramın ilk günü önemli bir çağrıda bulunacağı duyurulmuştu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bahçeli, Özel'in ardından Kılıçdaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, her iki isimle yaptığı görüşmede Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Son Dakika | Bahçeli'den Özgür Özel'e bayram telefonuSon Dakika | Bahçeli'den Özgür Özel'e bayram telefonu

BAHÇELİ YARIN BİR ÇAĞRI YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkgün gazetesinde Bahçeli'nin bir yazısının yayımlanması duyurulmuştu. Bu yazı içeriğinde ise Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ve Özel'e bir çağrıda bulunacağı söylendi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta görülen davada, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı ile sonraki kurultayların iptaline karar vermişti. Mahkeme ayrıca Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasına hükmetmişti.

Kararın ardından Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturması gerektiğini savunmuştu.

Bahçeli açıklamasında, “Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP MHP Kurban Bayramı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro