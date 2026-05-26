Bahçeli, Özel'in ardından Kılıçdaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, her iki isimle yaptığı görüşmede Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

BAHÇELİ YARIN BİR ÇAĞRI YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkgün gazetesinde Bahçeli'nin bir yazısının yayımlanması duyurulmuştu. Bu yazı içeriğinde ise Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu ve Özel'e bir çağrıda bulunacağı söylendi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs’ta görülen davada, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı ile sonraki kurultayların iptaline karar vermişti. Mahkeme ayrıca Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasına hükmetmişti.

Kararın ardından Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturması gerektiğini savunmuştu.

Bahçeli açıklamasında, “Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” ifadelerini kullanmıştı.