İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gökhan Kayış’ın Halk TV’deki programına mektup gönderdi. Erdoğdu, cezaevi koşullarını anlatarak bağımsız medyaya destek çağrısı yaptı.

Aykut Erdoğdu Silivri'den yazdı:



Kimimiz 40 kişilik koğuşlarda 80 kişiyle yerlerde yatıyor



'Vatan sağ olsun' diyerek tertemiz girdiğimiz zindanlardan alnı açık, yüzü ak, tertemiz ve dimdik çıkacağızhttps://t.co/HQjLY4IL0o https://t.co/Pq70l5QC0G pic.twitter.com/arHMR3Z3bi — Halk TV (@halktvcomtr) September 12, 2026

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Halk TV’de Gökhan Kayış’ın sunduğu programa bir mektup gönderdi.

Erdoğdu, cezaevlerinde bazı tutukluların tek kişilik hücrelerde tecrit altında tutulduğunu, bazı koğuşlarda ise kapasitenin iki katına yakın kişinin kaldığını anlattı.

Türkiye’de haksız yere cezaevinde tutulan kişilerin adalete kavuşmasını dileyen Erdoğdu, kendileri için endişelenenlere de iyi ve dirençli oldukları mesajını verdi.

"KİMİMİZ 80 KİŞİYLE YERLERDE YATIYOR..."

Erdoğdu’nun Gökhan Kayış’a gönderdiği mektup şöyle:

"Kıymetli Gökhan Bey, öncelikle sunduğunuz haberlerin geçmiş ve benzer olaylarla yatay, derin anlamı ve sonuçlarıyla dikey bağlantılar kurarak sunmanızı çok kıymetli buluyorum. Ayrıca sunduğunuz haberlerde duyguyu da hissetmenizi ve samimiyetinizi görüyorum. Benim hücremde sürekli Halk TV, Sözcü açık, sadece reklam aralarında diğer kanallara bakıyorum. Bu arada tüm vatanseverleri muhalif medyaya destek vermeye davet ediyorum

Bizler aylardır yüksek güvenlikli hapishanelerde kimimiz hücrelerde tek başına tecritte kalıyor. Kimimiz 40 kişi kapasitesi olan koğuşlarda 80 kişiyle yerlerde yatıyor. Bu vesileyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hapishanelerde kalan tüm tutuklu ve hükümlülere geçmiş olsun' diyor. Ailelerin de bir an önce sevdiklerine kavuşmasını diliyorum.

Türkiye'de mevcut yargı sisteminde haksız olarak hapishaneye konulan tüm tutuklu ve hükümlülerin en kısa zamanda adalete kavuşmasını diliyorum. Bizleri merak eden, bizler için üzülen ve endişelenen tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin, yol arkadaşlarımızın çok iyi olduğunu... bizlerin çok iyi olduğunu, hücrelerde ve koğuşlarda olanlar gibi direndiğimizi bilmenizi istiyorum

'Vatan sağ olsun diyerek tertemiz girdiğimiz zindanlardan alnı açık, yüzü ak, tertemiz ve dimdik çıkacağız. Selam ve saygılarımla"

CEZA ALSA BU KADAR YATMAZDI

Erdoğdu’nun tutukluluğu, hakkındaki suçlama ve yürürlükteki infaz düzenlemeleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Avukatları, Erdoğdu’nun olası bir mahkûmiyet hâlinde cezaevinde geçirmesi gereken süreyi çoktan doldurduğunu savunuyor.

İBB soruşturmasının beşinci dalgasında Haziran 2025’te tutuklanan Erdoğdu’ya, iddianamede yalnızca “rüşvete aracılık etmek” suçlaması yöneltildi. Erdoğdu hakkında, iddia edilen örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığına ilişkin ayrıca bir suçlama bulunmuyor.

Avukat Hüseyin Ersöz, tutukluluk süresi yaklaşık 10 aya ulaştığında mahkemeye başvurdu. Ersöz, tutuklamanın bir tedbir olmaktan çıkarak “peşin cezaya” dönüştüğünü belirtti. Ancak mahkeme, Erdoğdu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğdu’nun avukatları, 9 Mayıs 2026’da mahkemeye ayrıntılı bir infaz hesabı sundu. Erdoğdu o tarihte 338 gündür cezaevindeydi.

Savunmanın hesabına göre Erdoğdu, 4 yıl hapis cezası verilmesi ihtimalinde cezaevinde kalması gereken süreden 2 yıl 11 ay, 6 yıl ceza verilmesi hâlinde 2 yıl 5 ay, 10 yıl ceza verilmesi hâlinde ise 9 ay fazla tutuklu kalmıştı.

Suçlamanın üst sınırı olan 12 yıl hapis cezası verilmesi durumunda bile Erdoğdu’nun cezaevinde geçirmesi gereken sürenin bir sonraki tutukluluk incelemesine kadar tamamlanacağı belirtildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, 6 Haziran 2026’da yaptığı açıklamada Erdoğdu’nun 368 gündür tutuklu olduğunu bildirdi. Ersöz, o gün hüküm kurulup karar kesinleşse bile mevcut infaz düzenlemelerine göre Erdoğdu’nun açık veya kapalı cezaevinde kalmasını gerektirecek bir sürenin bulunmadığını söyledi.