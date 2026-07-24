Avrupa Sosyalist Partisi'nden YENİ Parti'ye tebrik ve destek mesajı!

PES'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklerin baskı altında olduğu belirtilerek, bu değerleri savunan siyasi aktörlerle dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Demokrasi yasaklanamaz. Sadece sesini duyurmak için yeni yollar bulabilir. YENİ Parti'nin kurulması, Türkiye'deki ilerici ve demokratik güçler için yeni bir başlangıca işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi yasaklanamaz. Sadece sesini duyurmak için yeni yollar bulabilir. YENİ Parti'nin kurulması, Türkiye'deki ilerici ve demokratik güçler için yeni bir başlangıca işaret ediyor. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklerin giderek artan bir baskı altında olduğu bu dönemde, bu değerleri savunmaya devam edenler dayanışmamızı ve desteğimizi hak ediyor.

CHP, uzun zamandır Türkiye'de demokrasi ve cumhuriyetçi değerlerin itici gücü olmuştur. YENİ Parti ile yeni bir sayfa açılırken, bu kararlılık özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü ve sosyal adaleti savunmaya kararlı olan herkes aracılığıyla devam etmektedir.

PES Özgür Özel'in, YENİ Parti'nin ve demokratik, özgür ve adil bir Türkiye için çalışan herkesin yanındadır. Demokrasi ve sosyal adalet için verdiğimiz ortak mücadeleyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."