Ataşehir'de tek başına girdiği seçimi kazanan AKP'liden 'demokrasi' teşekkürü

Ataşehir Belediyesi'nde belki Türk demokrasi tarihinin en tartışmalı seçimlerinden biri yaşandı. YENİ Partili üyelerin tutuklanmaları ve AKP'ye üye transferlerin ardından düzenlenen başkanvekili seçimini AKP'li Serdar Orhan kazandı. Orhan, tek başına seçime girdi. YENİ Partili ve CHP'li üyeler İlçe Seçim Kurulu önünde protesto düzenlendi.

Tek başına girdiği seçimde seçilen AKP'li Orhan da konuşma yaptı. Seçimin düzenlenmesini sağlayan bağımsız meclis üyelerine etti.

Orhan şunları söyledi:

"Sayın Meclis Başkanımız, çok kıymetli meclis üyelerimiz, sevgili İstanbullular, değerli Ataşehirliler. Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Hepinizi öncelikle saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bizim bu yeni dönemde inşallah mottomuz... Söyleyelim değil mi artık? Bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Biz, bizleri seçen meclis üyelerimize, buraya katılan meclis üyelerimize, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Demokrasinin gerekliliğini yaptıkları için çok teşekkür ediyorum."

YENİ PARTİLİ ÜYELER TUTUKLANDI, TRANSFERLER OLDU, SEÇİM YAPILDI...

Ataşehir’de nisan ayında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 19 kişi tutuklanmış, ardından başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

Bu seçimle göreve gelen Başkan Vekili Murat Güneş de 3 Ekim’de soruşturmanın genişletilmesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tutuklamaların ardından da 6 CHP'li üye AKP'ye 'Transfer' olmuştu. Belediye meclisinde AKP’nin 16, MHP’nin 2 üyesi ile çoğunluğa sahip olmuştu.

YENİ Parti ve CHP'li üyeler, seçime katılmazken bağımsız adayların katılımı ile Meclis salt çoğunluğu sağladı ve AKP'nin aday tek başına girdiği seçimi kazandı.