Onursal Adıgüzel'den Ataşehir seçimlerine tepki: Siz kendinizi milletten büyük mü görüyorsunuz?

Ataşehir Belediyesi’nde Onursal Adıgüzel’in ardından başkanveili Murat Güneş'in tutuklanması ile yeni başkanvekili için seçimler düzenlendi.

CHP’nin üyenin AKP’ye geçmesiyle oy oranlarında AKP farkı artırdı. YENİ Parti ve CHP aday çıkarmama kararı alarak seçimden çekildi.

Böylelikle Ataşehir’i AKP’nin adayı Serdar Orhan kazandı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediyedeki seçimler için yaptığı açıklamada, "Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin masa başı pazarlıklarla gasp edilmesi son derece vahim bir tablodur. Millet iradesini yok sayan hiçbir siyasi hesap, demokratik meşruiyetin yerini tutamaz" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Belediyemizin yönetimini değiştirecek bir meclis seçimiyle karşı karşıyayız. Son dönemde yaşanan meclis üyesi transferlerini, gözaltı ve tutuklama süreçlerini birlikte değerlendirdiğimizde, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin gasp edilmeye çalışıldığı çok açıktır. Geldiğimiz noktada AK Parti tarafından yanıtlanması gereken bazı sorular vardır? Ataşehir halkının sandıkta verdiği kararı kabullenebilmeniz için ne kadar oy almamız gerekmektedir? Milletin size sandıkta vermediği yönetim yetkisini, baskı ve tehdit yoluyla elde etmeyi gerçekten bir zafer olarak mı göreceksiniz? Milletin iradesine saygı, yalnızca seçim sonuçları sizin lehinize olduğunda mı geçerlidir? Siz kendinizi milletten daha büyük mü görüyorsunuz?

Ben bugün Silivri’deyim. Ancak Ataşehir halkının bize verdiği emanete sahip çıkma kararlılığımın ilk günkü kadar güçlü olduğunun bilinmesini isterim. Milletin oyuyla kazanılmış bir belediye yönetiminin, milletin iradesi yok sayılarak el değiştirmesine karşı çıkıyorum. Yaşananların demokratik meşruiyeti konusunda ciddi itirazlarım var ve bu itirazlarımı kamuoyu önünde dile getirmeye devam edeceğim. Seçim kazanmakla, seçimden sonra meclis çoğunluğunu değiştirmek aynı şey değildir. Millet iradesini yok sayan hiçbir siyasi hesap, demokratik meşruiyetin yerini tutamaz. Bu nedenle Ataşehir halkının iradesini hiçe sayan siyasi hesapların karşısında durmak, savunduğumuz demokrasi anlayışının ve millet iradesine olan inancımızın bir gereğidir.

Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin masa başı pazarlıklarla gasp edilmesi son derece vahim bir tablodur. Bu sürecin siyasi ve hukuki sorumluluğunu üstlenenlere ayrıca hatırlatmak isterim, Millet iradesi, yalnızca seçim sonuçları sizin lehinize olduğunda hatırlayabileceğiniz bir kavram değildir. Biz Ataşehir halkına verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı kararlılıkla milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananlar tarih karşısında ve milletimizin vicdanında ilelebet mahkum olacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."