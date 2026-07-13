AP Raportörü'nden Çankaya Belediyesi operasyonuna tepki: CHP'ye yönelik baskılar yayılıyor

Ankara'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik 11 Temmuz'da düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Amor, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yağ lekesi gibi, ana muhalefet partisi CHP üzerindeki baskı Türkiye genelinde amansızca yayılıyor. Bir sonraki aşama sırada ve hedef Ankara'ya kaydırıldı. Önce ana ilçe Çankaya ve belediye başkanı Hüseyin Can Güner ile başladılar. Seçici zulmün bariz olduğu açık ve bir sonraki adımları tahmin edebiliyoruz."

İMAMOĞLU'NUN DURUŞMALARINI DA TAKİP ETMİŞTİ: İKTİDARIN HAYAL GÜCÜ HER DEFASINDA SINIRLARI AŞMAYI BAŞARIYOR

Amor, 7 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmasını takip ettikten sonra da Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun kısa süre önce kabul ettiği Türkiye raporunu hatırlatan Amor, "Durumun daha kötüye gidebileceğini düşünmek istemiyorduk. Ancak iktidarın hayal gücü her defasında sınırları aşmayı başarıyor" diyerek tepkilerini ifade etmişti.