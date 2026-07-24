Ankara'da yasa taslağı için sıcak temaslar hız kesmeden devam ediyor

AKP ve DEM Parti heyetleri, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere TBMM'de bir araya geldi.

Türkiye'nin bir gözü de hükümetin Terörsüz Türkiye, DEM Parti'nin ise Barış ve Demokratikleşme süreci ismini verdiği görüşmelerden çıkacak yasada. Yasa için yaklaşık 1 yıldır konuşuluyor, bitmesi ve Meclis'ten geçmesi için Meclis'in tatile çıkması 2 kez ertelendi ancak hala taslak ortaya çıkmadı.

DEM Parti ve AKP arasında da yasa taslağı için sıcak ve art arda görüşmeler devam ediyor. Bugün bir görüşme daha gerçekleşti. Basına kapalı yapılan toplantıya AKP adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

DEM Parti heyetinde ise Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından taraflar herhangi bir açıklama yapmadı. Çerçeve yasa ile ilgili Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kanun teklifinin yazımı konusunda bir toplantı yapması ve teklifin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor.