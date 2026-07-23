DEM Partili Temelli: Öcalan için bir düzenleme olacak

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, hazırlıkları süren çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli, PKK'nın Öcalan’ın statüsü, örgüt yöneticilerinin durumu ve ülkeye dönebilecek kişilerin kapsamı konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Temelli, Öcalan için de özel bir düzenleme olabileceğini söyledi.

İlke TV’ye konuşan Temelli, süreçte üç kritik başlığın hâlâ müzakere edildiğini belirtti.

Temelli, “Abdullah Öcalan’ın statüsü, örgüt yöneticilerinin durumu ve kimlerin ülkeye dönebileceği kapsamı noktasında hala bir müzakere sürdüğüne dair bilgiler edilmiş olduk” dedi.

"İLK ADIM YOL AÇICI OLMALI"

Düzenlemenin yalnızca ilk aşamayla sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Temelli, sürecin devamında yeni yasal adımlara ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Temelli, şunları kaydetti:

“Şimdi bu karşılıklı hassasiyet konusunu Sayın Öcalan zaten çok net bir şekilde belirtiyor. Bunu sadece bu yasaya indirgemiyor. Önümüzdeki bütün süreç açısından bunu değerlendiriyor ve aslında bir pozitif barış sürecinin pozitif yasaları dediğimiz yani bu önümüzdeki pozitif sürecinin yasa sürecine dair bu konuda herkesi duyarlı olmaya, hassasiyetleri dikkate alan bir yerden davranmaya davet ediyor. Tabii ki bu yasa özelinde de bu olmalı, olmak zorunda. Sonuçta Türkiye açısından çok çok önemli bir adım atılıyor ve bu atılacak ilk adım sonrasında gelecek adımlar için cesaret verici olmalı, umut verici olmalı, yol açıcı olmalı.”

"ÖCALAN İLE İLGİLİ DÜZENLEME OLACAK"

Temelli, üzerinde çalışılan başlıklardan birinin Abdullah Öcalan’ın süreçteki rolü ve çalışma koşulları olduğunu belirtti. Öcalan’ın hukuki statüsünün yanı sıra görüşme ve müzakere süreçlerine katılabilmesinin de ele alındığını ifade etti.

Temelli, şöyle konuştu:

“Bu başlıklardan biri kuşkusuz baş müzakereci dediğimiz, aslında bu süreci başlatan, bu sürecin buraya gelmesini sağlayan ve bu şu ana kadar yaşanmışlıkların, pratiğin ortaya koyduğu bir gerçekliğe dayanıyor. O da nedir? Sayın Öcalan’ın süreçteki rolü. Süreçteki rolünü devam ettirebilmesi ve bunu devam ettirebilmesinin koşulları. Bunun bir tarafı hukuki statüsü, diğer tarafı tabii ki fiilen çalışmaların içine katılıyor olabilmesi. Fiilen çalışmaların içine katılıyor olabilmesi dediğimiz, sağlıklı görüşmeler yapabilmesi, sağlıklı çalışma ortamlarına kavuşabilmesive her şeyden önce tabii ki bu süreç boyunca ihtiyaç duyulacak bütün müzakereleri tasarlayabilmesi. Mesele sadece bir silah bırakma değil. Ve burada da tabii ki önemli gelişmeler bekliyoruz. İktidar aktörlerinden, yöneticilerinden anladığımız, Numan Bey’den anladığımız bu konuda bir düzenleme olacak. Bunu biliyoruz”

"KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK"

Temelli, ikinci önemli başlığın silah bırakma süreci olduğunu söyledi. Örgüt mensuplarının toplumsal ve hukuki hayata katılımının kademeli biçimde düzenlenmesinin planlandığını belirtti.

Temelli, cezaevinde veya yurt dışında bulunanlarla haklarında soruşturma ve dava süreci devam eden kişilerin durumlarının da hazırlanacak düzenleme kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etti.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi örgüt mensuplarının tabii ki silah bırakmaya bağlı olarak bu katılım süreçlerinin de bir kademeli olarak düzenlenmesi söz konusu. Hem silah bırakanların hem de bugüne kadar hem cezaevinde olan hem de sürgünde olan hem de henüz yargılanması koşturması devam eden, iltisak meselesine kadar genişleyen yüz binlerce belki de milyonu aşan dosyaların söz konusu olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları ele alınıp değerlendireceği ve bu yeni döneme geçişinin sağlanabileceği bir prosedür söz konusu olacak. Burada bir kademeli geçiş olacağını anlıyoruz. Bunun düzenlenmesi önemli. Tabi bu düzenleme beraberinde birçok yasada değişikliği de gerekli kılıyor. İşte o birçok yasadaki değişikliğin yapılabilmesi için bu başlangıç yasası.”