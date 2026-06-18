Ankara'da CHP'li ilçe başkanlarının tamamından butlanın fesih kararına tepki

CHP Ankara İl Örgütü, mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin il başkanlığını görevden almasına sert tepki gösterdi. İlçe başkanları imzasıyla yapılan açıklamada, kararın hukuksuz olduğu vurgulandı.

"BUNUN ADI HUKUKSUZLUKTUR"

Ankara İl Örgütü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Butlan, haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Butlan kararının; partimizi bölmek, güçsüz düşürmek ve AKP iktidarının ömrünü uzatmak amacıyla alındığını biliyoruz. Biz, kongre sürecini olağan bir biçimde tamamlamış bir örgütüz. İl yönetimimizin görevden alınmış olması, çok açık bir ifadeyle hukuksuzdur. Siyaseti dizayn etmek amacıyla hukukun bir silah gibi kullanılmasına asla rıza göstermeyeceğiz."

"MÜCADELEYE DEVAM"

Açıklamanın devamında, "Demokrasiye inananların iradesi, masa başında alınan kararlarla yok sayılamaz. Halkın oylarıyla ve örgütün emeğiyle şekillenen mücadele, kişilerin değil, ilkelerin mücadelesidir. Bizler, sokağın nabzını tutmaya ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca hiçbir baskı kalıcı olmamıştır. Bugün karanlık görünen yolların sonunda da mutlaka aydınlık vardır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, bugün toplanan MYK'da çok sayıda il başkanını görevden almış ve yerlerine yeni atamalar yapmıştı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı isimler disipline sevk edilirken, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve yönetiminin feshedildiği açıklanmıştı. Bu kararların ardından Ankara İl Örgütü'nden tepki açıklaması gelmişti.