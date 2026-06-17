Butlan yönetiminin ihracını istediği Özgür Çelik'ten açıklama

CHP'de mahkeme kararıyla yönetime getirilen mutlak butlan ekibi partili milletvekili ve yöneticilere yönelik tasfiye adımlarına devam ediyor. Olağanüstü Kurultay için 820 delegenin Genel Merkez'e imza verdiği gün de ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerin yapılmasına ara verilmedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında da ihraç talebinde bulunuldu.

İhracı istenen Çelik ilk açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum.

Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin.

İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız.

Örgütümüzü ve partimizi savunacağız.

Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için,

Görevimizin başındayız."