Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Butlan yönetiminin ihracını istediği Özgür Çelik'ten açıklama

Butlan yönetiminin ihracını istediği Özgür Çelik'ten açıklama

Mutlak butlan yönetiminin tasfiyesini istediği CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, sosyal medyadan paylaşım yaparak "Örgütümüzü ve partimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Butlan yönetiminin ihracını istediği Özgür Çelik'ten açıklama
Son Güncelleme:

CHP'de mahkeme kararıyla yönetime getirilen mutlak butlan ekibi partili milletvekili ve yöneticilere yönelik tasfiye adımlarına devam ediyor. Olağanüstü Kurultay için 820 delegenin Genel Merkez'e imza verdiği gün de ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerin yapılmasına ara verilmedi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olmasını en çok AKP'liler istiyor! Özel parti kurarsa alacağı oy da ortaya çıktıKılıçdaroğlu'nun CHP'de olmasını en çok AKP'liler istiyor! Özel parti kurarsa alacağı oy da ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında da ihraç talebinde bulunuldu.

İhracı istenen Çelik ilk açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’dan İstanbul’a dönüş yolundayım, İl Başkanlığımıza geçiyorum.

Haksızlığa boyun eğmemizi kimse beklemesin.

İstanbul’un iradesini sonuna kadar savunacağız.

Örgütümüzü ve partimizi savunacağız.
Halkımız için, ülkemiz için, Cumhuriyet için,

Görevimizin başındayız."

Butlan yönetiminin ihracını istediği Özgür Çelik'ten açıklama - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro