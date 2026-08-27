Ankara'da 6 CHP'li belediye meclis üyesi AKP'ye geçti
Ankara Gölbaşı’nda 6 belediye meclis üyesi CHP’den istifa ederek AKP'ye katıldı ve parti rozetleri törenle takıldı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.
Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik’in AKP rozetleri düzenlenen törenle takıldı.
"ROZETLERİ TAKTIK"
AKP Gölbaşı İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlçe Başkanımız Sn. , Ankara Milletvekilimiz ve Gölbaşı Belediye Başkanımız Sn. ile birlikte AK Parti’mize katılan kıymetli Meclis Üyelerimiz;
Sn. Aydın Gülhan, Sn. Bülent Yılmaz, Sn. Mehmet Kanık, Sn. Hacı Kadir Yıldırım, Sn. Ali Özçelik ve Sn. Hamza Duran’ın rozetlerini taktık.
AK davamıza katılan değerli meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberliğimizin Gölbaşı’mıza hayırlı olmasını diliyoruz."