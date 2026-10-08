Ankara kulisleri bununla çalkalanıyor: AKP ve MHP ortak liste ile seçime girecek iddiası

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara kulislerini sallayan son konuşmasını analiz etti.

Özel, MHP liderinin “Yürütmede Erdoğan, Yasamada MHP; Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı” sözlerinin AKP ve MHP'nin genel seçime ortak listede girmeyi işaret ettiğini anlattı:

"Fonda da AK Parti’nin aldığı hasarı, ortak listeyle gitme gibi bir şeyi de görüyorum. Bunların hepsini önümüzdeki günlerde göreceğiz. MHP’nin seçimlerden beri özellikle çözüm süreci konusunda hele hele Abdullah Öcalan’ın konutu ve selam yollama meseleleriyle uğradığı kayıplar da ortada. Herhalde MHP önümüzdeki dönem tabii seçim yasasındaki değişiklikler ne getirecek ne götürecek onu da bilmemekle birlikte MHP AK Parti’yle birlikte seçime girmenin bir formülasyonunu ortaya koyuyor diye görüyorum."

BAHÇELİ'DEN DENETİM YAPMIYORSUNUZ ELEŞTİRİSİ

Özel Bahçeli'nin aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a üstü kapalı bir 'denetim' eleştirisi yaptığını anlattı.

Özel, kulislerde sık sık Bahçeli'nin Erdoğan'a AKP Vekillerinin TBMM çalışmalarına katılmaması ile ilgili şikayetlerini aktardığını dile getirdi.

Özel, MHP'nin Bahçeli hariç Meclis'e tüm grubu ile gelse de AKP'nin bunu yapmadığını ifade etti.

"46 milletvekili MHP’den, 40 bazen 45, Genel Başkanı hariç herkes gelmiş. Kritik oylamalarda MHP 45 kişiyle geliyor. Bir bakıyor AK Parti’den 100 kişi var. 280’de 100 gelmiş. Yanlarında değilim ama Devlet Bey’in de bunu Erdoğan’a sık sık söylediğini de duyuyoruz hep. AK Parti hasardan kendini sakınmaya çalışıyor. Kritik konuları hep MHP’ye bırakarak…

AK Parti’nin fren-denge mekanizmalarının, frenlerinin boşaldığını, etik açıdan fren-denge mekanizmasının ortadan kalktığını ve bu görevin artık MHP’de olduğunu söyleyerek aslında AK Parti’ye fon meselesi üzerinden zımni bir eleştiri yöneltiyor. “Yasama görevini yapmıyorsunuz. Denetim görevini yapmıyorsunuz. O zaman bırakın biz yapalım” diyor."