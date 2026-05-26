Anahtar Parti'den CHP ile bayramlaşma kararı: Hem Genel Merkeze hem TBMM grubuna heyet gidecek
Anahtar Parti'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda hem CHP Genel Merkezine hem de CHP TBMM Grubuna ziyarette bulunulacağı belirtildi.
CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, çalışmalarını partinin TBMM Grubunda yürüteceğini açıklamıştı.
Özel'in heyeti TBMM Grubunda çalışmaları sürdürme kararı alırken, mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti de polis zoruyla boşaltılan Genel Merkezde olacak.
Tüm bu olanların ışığında, diğer partilerin Kurban Bayramı'nda hangi heyeti ziyaret edeceği ise merak konusu olmuştu.
AKP ve MHP Kılıçdaroğlu heyetiyle bayramlaşma kararı alırken; Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, EMEP, TİP ve BTP ise Özgür Özel heyetiyle bayramlaşacaklarını açıklamıştı.
Anahtar Parti'den ise diğer partilerden farklı bir adım geldi. Partiden yapılan açıklamada, hem Kılıçdaroğlu heyeti hem de TBMM Grubundaki Özel heyetiyle bayramlaşılacağı belirtildi.
"Mutlak Butlan kararı ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’nun, sandığın ve demokrasimizin yargı eliyle hasara uğratıldığını belirtmiştik. Bu durum Türk siyasi tarihi açısından kabul edilemez bir durumdur." denilen açıklamada şunlara yer verildi:
"İlgili kararı hukuk düzleminde yanlış bulduğumuzdan ve demokrasiye duyduğumuz saygının bir ifadesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin, TBMM’de gerçekleşecek olan bayramlaşma programı için heyetimizi görevlendirdiğimizi, Mutlak butlan kararı alınmadan önce planlanan ve parti tüzel kişilikleri arasında gelenek olduğu üzere; bayramın ikinci günü ise bir heyetimizle birlikte ayrıca CHP genel merkezinde gerçekleşecek olan bayramlaşma programına katılacağımızı, Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."