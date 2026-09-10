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AKP'li 'Topuklu Efe' Çerçioğlu'na bir kıyak da TOGG'dan

AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eşine ait şirket TOGG'un tedarikçisi oldu.

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AKP'li 'Topuklu Efe' Çerçioğlu'na bir kıyak da TOGG'dan
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılımının ardından gündeme gelen, eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa firmasının Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tedarikçisi oldu.

TOPUKLU EFE'YE TOGG KIYAĞI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”

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ÖZGÜR ÖZEL "DİKKATLE İZLEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılımının ardından, eşi Ercan Çerçioğlu'na ait jant fabrikasına işaret ederek "Dikkatle izleyeceğiz, bakalım jant firmasını." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu siyasi katılımın ardından Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa firmasının borsadaki hisselerinde tavan seviyesine ulaşan bir yükseliş kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Belediye Başkanı TOGG Özlem Çerçioğlu AKP
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