'Topuklu Efe' transferi ters tepti: AKP'nin oyları çakıldı

CHP'de milletvekilliği dâhil birçok kademede görev alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılması, iktidar partisinde beklenenin aksine bir etki oluşturdu. Ağustos ayı anket verilerine göre, Aydın'da AKP'nin oy oranlarında düşüş yaşandığı görüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye katıldı (15 Ağustos 2026)

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmenin yüzde 50'sinin oyunu alan Çerçioğlu, AKP'ye katıldıktan sonra bu desteğin büyük bir bölümünü kaybetti. Söz konusu katılımın yalnızca Çerçioğlu'nu değil, AKP'yi de olumsuz etkilediği belirtildi.

'TOPUKLU EFE' TRANSFERİ AKP'DE TERS ETKİ YARATTI

Aydın'daki halk desteğini büyük ölçüde kaybeden ve "Topuklu Efe" olarak tanınan Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin birinci yılında yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

AYDIN'DA SERT DÜŞÜŞ

Genel Seçimlerde Aydınlı seçmenin yüzde 28'inin oyunu alan AKP'ye desteğin, Ağustos 2026 anketinde yüzde 24 seviyesine kadar gerilediği görüldü.

"Bu pazar genel seçim olsa tercihinizi kimden yana kullanırsınız?" sorusu yöneltilen Aydınlı seçmenin yarıya yakını, Özgür Özel'in temmuz ayında kurduğu YENİ Parti'yi tercih edeceğini belirtti.