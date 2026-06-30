'AKP'de Erdoğan sonrası dönem' tartışmalarına Arınç da dahil oldu

AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönemde kimin aday olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken parti içerisinde Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar gibi isimler ön plana çıkmıştı.

Söz konusu tartışmalara dair Bülent Arınç'tan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Arınç, AKP'de Erdoğan'dan sonra kimin aday olacağına yine AKP'li Cumhurbaşkanı'nın kendisinin karar verebileceğini vurguladı.

"ERDOĞAN SONRASINA ADAY GÖSTERENLERİN UYKUSUNU KAÇIRAYIM"

"Herkes bir isim söyleyebilir, son günlerde bazı isimler de dolaşmaya başladı." diyen Arınç Hasan Basri Akdemir'e şunları söyledi:

"Mesela Cumhurbaşkanımız "Kardeşim filandır" diyemez mi? Parti içinden mi? Parti içinden dışından kardeşim bir sürü isim var. Var tabii. Diyebilir mi diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi, uykuları kaçsın.

Tayyip Bey’den beklenen bu; kendisi adaylığına eyvallah. Kendisi devam eder, biz ona saygı duyuyoruz, bizim bağlılığımız devam eder. Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa, emin olun bunu yapacak en güzel insandır o. Hayırlı olsun."