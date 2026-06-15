Berat Albayrak’a etkili ve yetkili görev önerisi! Şamil Tayyar nedenini de anlattı

AKP'li Şamil Tayyar, partisine yönelik eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. AKP içerisinde son dönemde ayrı gruplar oluştuğundan bahseden Tayyar, bu durumun seçimler yaklaşırken büyük sorunlar açabileceğine dikkat çekti.

"Son dönem sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bu boşluğa bürokrasinin yerleştiğini, devlet içinde kontrolsüz yeni iktidar gruplarının peydah olduğunu gözlemliyoruz." diyen Tayyar, "Zamanla siyasetin tasfiyesini sağlayacak bu gelişme, AK Partinin altını oyuyor, toplumsal bağını zayıflatıyor. Haliyle seçim sürecine girerken iktidar açısından siyasi risk artıyor." ifadelerini kullandı.

TAYYAR'DAN 'BERAT ALBAYRAK GÖREVE' ÇIKIŞI

Gelinen bu noktada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükünü hafifletecek ve siyaset ile bürokrasi ilişkisini rayına koyacak bir isme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tayyar; bahsettiği göreve uygun olan kişinin Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu belirtti.

"Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır." diyen eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu görev illa bir bakanlık veya parti yöneticiliği değil, olursa iyi olur ayrı, cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifidir. Misal, güçlü Başdanışmanlık gibi. Böyle bir ara istasyonla cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı da önlenir. Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var. Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir. Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah. Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir."