AKP'li Tayyar açık açık partisini uyardı! "Milletle dalga geçmeyin sizi aşağı indirir"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında partisine dikkat çeken uyarılarda bulundu. CHP’deki tartışmaların AKP’ye sanıldığı gibi avantaj sağlamadığını söyleyen Tayyar, seçmenin asıl gündeminin ekonomi olduğunu vurguladı. Tayyar, milletin oyunun garanti görülmemesi gerektiğini belirterek, “ Bu millet bizi 2002'den bu yana iktidarda tutuyor. 24 yıl iktidarda tutan o akılla dalga geçtiğinizde sizi aşağı da indirir.” sözleriyle partisine seslendi. Tayyar, CHP Lideri Özgür Özel'in Tokat'ta çok konuşulan kalabalığı hakkında da dikkat çekici bir yorum yaptı. Tayyar, "CHP 40 parçaya bölünsün. 40 ayrı parti kurulsun. Her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun. Sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın " dedi

İktidar medyası TRT'de konuşan CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar, Bilecen’in AKP’ye geçebileceğini belirterek partisine sert uyarılar yöneltti. Tayyar, “AK Parti, Kilis Belediye Başkanı'nı muhtemelen alacak gibi gözüküyor. Önemli aracıların etkisini gördüm.” dedi.

Böyle bir gelişmenin AKP açısından izah edilemeyeceğini söyleyen Tayyar, “Sen sonra operasyon yapılması beklenen bir ismi AK Parti'ye alacaksın ve operasyon olmayacak. Bunu izah edemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Tayyar, AKP teşkilatı içinde Bilecen’in partiye katılımına destek veren isimler olduğunu da söyledi. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a seslendiğini belirten Tayyar, “Bu mesajım Sayın Cumhurbaşkanımıza. Aradakilerin oyununu bozmak için söylüyorum. Kimse kusura bakmasın kardeşim.” dedi.

Tayyar, Bilecen’in AKP’ye katılması hâlinde partinin kamuoyu önünde tartışılır hâle geleceğini savundu:

“Kamuoyunda AK Parti'yi tartışır hale getirmeye hiç kimsenin hakkı yok. 'CHP'yi çökerttik' demeye çalışıyorlar herhalde. Bunların CHP'ye hiçbir zararı yok. Kilis Belediye Başkanı istifa edince CHP çökmüyor kardeşim.

ÇOK KONUŞULACAK ÖZGÜR ÖZEL VE CHP İTİRAFI

Butlan tartışmasında CHP Lideri Özgür Özel'in CHP'lilerden çok büyük destek gördüğünü belirten Tayyar, CHP'nin 40 parçaya ayrılsa da bu gidişle AKP'nin kaybedeceğini söyledi:

"Özgür Özel kalkıyor Tokat'ta üç katı kalabalık topluyor. Aslında o kalabalık kendi kalabalığı ama kendi tabanını konsolide etti. Normal şartlarda oraya gittiğinde orada olmayacak ya da gitmeyecek koşmayacak CHP'liyi getirmeye başladı. Yoksa hani başka mahfillerden insanlar koşarak gitmiyor ya. Özgür Özel açısından bu önemli bir gelişme. Şu anda toplumun öncelikli gündemi 1. sırada ekonomi var kardeşim. Derin yoksulluk var, hayat pahalılığı var, enflasyon var. Vallahi CHP'yi bu kadar konuşmuyorlar yani. CHP 40 parçaya bölünsün. 40 ayrı parti kurulsun. Her birinin başına birisi gelsin genel başkan olsun. Sen bu ekonomiyi düzeltmezsen önümüzdeki seçimi vallahi kazanamazsın, billahi kazanamazsın. Çok açık ve net yani. Krizler kendi çözümünü üretir. Hiç ummadığın birini, 2019'da Ekrem İmamoğlu gibi birini bulur ve getirir cumhurbaşkanı yapar. Bu milletin ferasetinden asla şüphe etmeyin ve dalga da geçmeyin. Yani ciddiye almalıyız yapmayın.”

"MİLLET DALGA GEÇTİĞİNİZDE SİZİ AŞAĞI İNDİRİR"

Tayyar, seçmen desteğinin garanti görülmemesi gerektiğini belirterek AKP’ye son bir uyarıda bulundu. Tayyar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu millete inanın ve güvenin. Bu millet bizi 2002'den bu yana iktidarda tutuyor. 24 yıl iktidarda tutan o akılla dalga geçtiğinizde sizi aşağı da indirir. Kimse kusura bakmasın. Bu milletin oyu kimsenin cebinde garanti değil. Çantada keklik değil. Millete şaka olmaz. Şaka yapmak isteyenlerin başına ne geldiklerini biz geçmişte görüyoruz.”