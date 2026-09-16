AKP ilçe başkanlığı bakanlık gibi okul denetimi yaptığını duyurdu!

AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı, ilçedeki üç okulun parti yöneticisi tarafından “denetlendiğini” açıkladı. Gelen tepkilerin ardından ilçe başkanlığı, paylaşımını değiştirdi.

AKP Konya Halkapınar İlçe Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ilçedeki okullara yönelik ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda skandal ifadeler kullanıldı. Kamu adın herhangi bir denetleme görevi olmayan, bir siyasi partinin ilçe başkanlığı; bakanlık gibi denetim yaptığını duyurdu.

İlçe başkanlığı Facebook hesabından, “Ak Parti İlçe Başkanımız 2026/2027 öğretim yılı münasebetiyle okulları denetlemede bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Gelen tepkilerin ardından da 'denetlemede' bulunduğu bilgisini AKP ilçe başkanlığı kaldırdı.

AKP ilçe başkanlığı ilk paylaşımında; ilçedeki üç okulda göreve başlayan güvenlik ve temizlik çalışanlarının incelendiği belirtilerek, “Sorunsuz görevlerini yapmaktadırlar. Görev alan tüm arkadaşlara ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini de kullanmıştı.

SENDİKADAN TEPKİ

Paylaşıma Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Ufuk Sepetçi'ye konuşan TÖBSEN MYK üyesi Serkan Bebek, siyasi parti yöneticilerinin okulları denetleme yetkisi bulunmadığına dikkat çekti.

Bebek, “Ne güzel! MEB’in denetim mekanizmaları yetmemiş olacak ki, siyasi parti ilçe başkanları da okulları ‘denetlemeye’ başlamış” dedi.

Siyasi parti teşkilatlarının kamu kurumlarının yöneticisi gibi hareket edemeyeceğini belirten Bebek, “Öğretmenin dersine, öğrencinin eğitimine, okulun işleyişine kadar her alanda söz sahibi olmak yetmiyor; şimdi de parti teşkilatları kamu kurumlarının amiri gibi sahaya iniyor” ifadelerini kullandı.

"DENETİM FORMU PARTİ BİNASINDA MI DOLDURULUYOR"

Paylaşımda kullanılan “denetleme” ifadesini eleştiren Bebek, “Merak ediyoruz: Denetim formu da parti binasında mı dolduruluyor?” diye sordu.

Bebek açıklamasını, “Okullar siyasi partilerin teşkilat binası, öğretmenler de parti personeli değildir! Kamu kurumlarında parti vesayetini normalleştirmeyeceğiz. Okullar partilerin değil, halkındır!” sözleriyle tamamladı.