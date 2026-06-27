AKP devlet okulunu parti binasına dönüştürdü! Toplantıdan özçekim de paylaştılar

AKP Şişli İlçe Başkanlığı, ilçedeki iki devlet okulunda üye toplantısı düzenledi. Herhangi bir siyasi faaliyetin gerçekleştirilmediği devlet okullarında yapılan AKP toplantısı sosyal medyada tepki çekti. AKP Şişli İlçe Başkanlığı, toplantıya ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AKP İlçe Başkanlığı, Halide Edip Adıvar İlkokulu ve Kuvayı Milliye İlkokulu’nda yapılan toplantılardan özçekim fotoğrafları bile paylaştı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal da uygulamaya tepki gösterdi.

Kartal, okulların siyasi parti faaliyetleri için kullanılamayacağını vurgulayarak Millî Eğitim Bakanlığı mevzuatını hatırlattı.

CHP’li Kartal, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın daha önce okullara temizlik desteği verme girişiminin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiğini hatırlattı.

Kartal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, göreve gelir gelmez Okul Temizlik Şefliğini kurmuştu. Çocuklarımız daha sağlıklı koşullarda eğitim görsün diye okullara temizlik desteği vermek istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü buna izin vermedi.

Ama belli ki iş iktidar partisinin siyasi propagandasına gelince aynı hassasiyet ortadan kalkmış. İlçemizde Halide Edip Adıvar İlkokulu ve Kuvayı Milliye İlkokulu’nda siyasi parti toplantıları düzenlenmiş. Bu kabul edilemez.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi mevzuatı açıktır. Okullar; eğitim, öğretim, kültür ve spor faaliyetleri içindir. Siyasi partilerin toplantı, tanıtım ve propaganda faaliyetlerine tahsis edilemez. Tek istisna, seçim dönemlerinde YSK kararıyla okulların sandık alanı olarak kullanılmasıdır. Bu da bir parti faaliyeti değil, devletin yürüttüğü resmi seçim sürecidir.

Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın çocuklara yönelik hizmetini engelleyen anlayışın, siyasi propaganda karşısında hukuku askıya alması çifte standarttır.

Kurallar herkese eşit uygulanmalıdır.

Okullar çocuklarındır. Devlet kurumları da hiçbir siyasi parti için değil, millet adına ve hukuk içinde hareket etmek zorundadır."