Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Akkuş’un vefatını DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Akkuş’un barış ve demokrasi mücadelesine adadığı yaşamı boyunca gösterdiği emek ve halkına bağlılığıyla hatırlanacağı belirtildi.,

2024 yılında Ağrı Belediye Eş Başkanı seçilen Akkuş’un görev süresi boyunca kent halkının sevgisini ve saygısını kazandığı ifade edilen açıklamada, Akkuş’un bıraktığı mücadele mirasının sürdürüleceği kaydedildi.

HATİMOĞULLARI VE BAKIRHAN’DAN TAZİYE MESAJI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da Akkuş’un vefatının ardından ortak taziye mesajı yayımladı.

Mesajda Akkuş’un demokrasi ve özgürlük mücadelesinin emektarlarından biri olduğu belirtilerek, halkına hizmet anlayışıyla Ağrı’nın sorunlarına sahip çıktığı ifade edildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, “Kaybımız yalnızca Ağrı’nın değil, birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımızın ve partimizin kaybıdır” ifadelerini kullandı.,

Eş genel başkanlar, Akkuş’un ailesine, yakınlarına, Ağrı halkına ve parti üyelerine başsağlığı dileyerek mesajlarını “Uğurlar olsun heval Mehmet” sözleriyle tamamladı.