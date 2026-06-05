500 Mülkiyeliden Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı! Aralarında eski valiler ve büyükelçiler de var

Aralarında eski genel başkan, eski Meclis Başkan Vekili, milletvekilleri, büyükelçi, vali, kaymakam, müsteşar, genel müdür, üst düzey bürokratlar ile özel sektörde çalışmış ve çalışmaya devam eden 500’e yakın Mülkiyeli, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin basın bildirisi yayımladı.

Mülkiyeli Cumhuriyetçi Aydınlar, açıklamada demokratik iradeye, hukuk devletine ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal meşruluğuna sahip çıktıklarını belirtti. Bildiride, CHP kurultayına ilişkin sürecin parti içi bir tartışma olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, Mülkiye'nin yüz altmış yılı aşan devlet yönetimi, hukuk devleti, demokratik temsil ve Cumhuriyet değerleri geleneğinden gelen Cumhuriyetçi aydınlar olarak, Ulu önder Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri kaygıyla izlemekteyiz.”

Bildiride, CHP kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararının yalnızca teknik bir hukuksal değerlendirme olarak görülemeyeceği belirtildi.

Kararın, sonuçları itibarıyla parti içi iradenin yargısal yollarla yeniden şekillendirilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

"SİYASAL MEŞRULUĞUN KAYNAĞI DELEGELER VE SEÇMEN İRADESİDİR"

Açıklamada, “Demokratik sistemlerde siyasal meşruluğun temel kaynağı mahkemeler değil, üyelerin, delegelerin ve sonuçta seçmenlerin özgür iradesidir” denildi.

Mülkiyeli Cumhuriyetçi Aydınlar, Türkiye’nin en köklü siyasal partisinin yönetim yapısının yargı kararlarıyla değiştirilmeye çalışılmasının yalnızca CHP açısından değil, Türkiye demokrasisinin geleceği açısından da ciddi bir tartışma başlığı olduğunu belirtti.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Siyasal yarışmanın sandık ve demokratik süreçler yerine yargısal müdahaleler üzerinden biçimlendirilmesi demokratik rejimlerin sağlıklı işleyişiyle bağdaşmamaktadır.”

Bildiride, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumuna da değinildi. Kılıçdaroğlu’nun tavrının kamuoyunda soru işaretleri yarattığı belirtilerek, partinin yeni bir meşruluk krizinin odağına taşınmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Hiçbir siyasal geçmiş, hiçbir tarihsel katkı ve hiçbir kişisel emek, demokratik meşruluk ilkesinin üzerinde değildir” denildi.

Bildiride, yaşanan sürecin yalnızca kurultay tartışması olarak görülemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, muhalefetin en büyük siyasal gücünün hukuksal süreçler ve siyasal müdahaleler yoluyla zayıflatılmasına karşı alınacak tutumun önemine dikkat çekildi.

"SORUN MUHALEFETİN ZAYIFLATILMASI"

Mülkiyeli Cumhuriyetçi Aydınlar, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sorun yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Sorun, Türkiye'de muhalefetin en büyük siyasal gücünün, hukuksal süreçler ve siyasal müdahaleler yoluyla zayıflatılmasına karşı nasıl bir tutum alınacağı meselesidir.”

Açıklamada, CHP’nin kurumsal meşruluğuna yönelik her girişimin aynı zamanda demokratik siyaset alanına müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Mülkiyeli Cumhuriyetçi Aydınlar, bildiride CHP kurultayında ortaya çıkan demokratik iradenin yok sayılmasını kabul etmediklerini açıkladı. Mutlak butlan kararıyla yaratılmak istenen siyasal sonuçları meşru görmediklerini belirten aydınlar, parti içi siyasal mücadelelerin yargısal mekanizmalar üzerinden yürütülmesini demokratik açıdan sakıncalı bulduklarını ifade etti.

"CHP'NİN DEMOKRATİK MEŞRULUĞUNA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bütünlüğüne ve demokratik meşruluğuna sahip çıkıyoruz” denildi.

Bildiride, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ihtiyaç duyulan şeyin geçmişe dönük liderlik mücadeleleri olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gereksinme duyulan şey, geçmişe dönük liderlik mücadeleleri değil, demokrasiye, hukuk devletine, laik Cumhuriyet'e ve halk egemenliğine bağlı güçlü bir demokrasi ve güvenli bir siyasal gelecek kurmaktır.”

Mülkiyeli Cumhuriyetçi Aydınlar, CHP’nin kurumsal kimliğine dikkat çekerek, partinin hiçbir kişinin siyasal kariyerinin uzantısı olmadığını belirtti.

"CHP SİYASAL KARİYERİN UZANTISI DEĞİLDİR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir kişinin siyasal kariyerinin uzantısı değildir. CHP, kurucularından bugüne kadar onu ayakta tutan milyonların Mustafa Kemal’den devraldıkları ortak mirasıdır. Bu mirasın yargısal müdahalelerle veya kişisel siyasal hesaplarla zedelenmesine sessiz kalmayacağız.”

Bildirinin sonunda, demokratik iradeye, hukuk devletine ve CHP’nin kurumsal meşruluğuna sahip çıkıldığı belirtilerek acil kurultay çağrısı yapıldı.

Açıklama şu sözlerle tamamlandı:

“Demokratik iradeye, hukuk devletine ve Cumhuriyetimizin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal meşruluğuna sahip çıkıyor ve acilen kurultayın toplanmasını istiyoruz.”

Bildiride imzası bulunan isimler şöyle:

Sudi Kocaimamoğlu, Uluç Gürkan, Firuz Demir Yaşamış, Murat Karayalçın, Ertuğrul Kumcuoğlu, Aydemir Ceylan, Altan Tuna, Nuri Çolakoğlu, Selçuk Maruflu, Engin Türker, Selçuk İncesu, Aydın Esen, Macit Akman, Zeynep Akıncı, Mehmet Buçukoğlu, Mehmet Kesimoğlu, Zerrin Ediboğlu, Halil Akıncı, Kevser Yılmaz Abışgil, Süleyman Acar, Safiye Akad, Mefharet Akan, Temel Akay, Ali Demir Akel, Zeynep Akıncı, Ülker Akgöl, Ahmet Akgün, Oğuz Kutsi Akhan, Erol Akın, Adnan Akıncı, Altan Akkaya, Şener Akkaynak, Yeşim Akova, Ata Aksoy, İbrahim Aksoy, Serdar Aktan, Meral Alakuş, Çınar Aldemir, Şermin Alemdağ, Ayhan Alkış, Necla Alp, Tarık Alpagut, Altan Alpargun, Tülin Alpay, Alper Alpay, Alev Alpkan, Feride Altan, Eyüp Altaylı, Demet Altınyeleklioğlu, Altan Aksoy, Aysel Amasyalı, Hayat Apak, Özkan Araç, Zeynep Arat, Bülent Ardanıç, Onur Arı, Ahmet Semih Arpacı, Altan Arpargun, Engin Ataç, Andaç Atak, Reha Atasagun, Tayyar Ateş, Ahmet Ayaydın, Şahin Ayaz, Samiye Aydar, Zahide Aydın, Noyan Aydınoğlu, Hatice Baglan, Ergül Bakay, Şeniz Bakkal, Demir Baksaç, Beyazıt Balcı, Cem Balkan, Ahmet Balta, Remzi Banaz, Kutlu Barutçu, Gönül Barutçuoğlu, Can Başar, Oğuz Başarır, Mehmet Başçavuşuğlu, Günel Başer, Hilal Başkal, Recai Basoğlu, Mecit Batur, Kemal Baykal, Hurşut Kemal Baykal, Tanju Baysoy, Füsun Baytok, Zülal Bekbulat, Orhan Belentepe, Armağan Bengi, Abdülhalik Berber, Binnur Tekin Berberoğlu, İbrahim Berberoğlu, Nuri Bilgin, Turgay Bilgin, Canan Bingöllü, Sabri Bolışık, Murat Bostan, Hale Boysal, Sevgi Boz, Nuray Somer Bozbey, Yavuz Bozdemir, Nur Bugay, Ahmet Zeki Bulunç, Tahsin Burcuoğlu, Alev Bursalıoğlu, Zeki Erkin Bute, Semay Büyükdavras, Mengü Büyükdavras, Latife Büyüktaşkın, Şener Büyüktaşkın, Şerife Cabbar, Nurettin Çakan, Bekir Çakmak, Cem Çakmak, Ali Galip Candemir, Cihat Çatalcalı, Mehmet Ali Çatal, Sunay Catori, Necdet Çelebi, Ferruh Çelebi, Tarık Cengiz, Aysel Çetinsoy, Betül Cevherioğlu, Yenal Cevherioğlu, Fetih Ceylan, Korhan Ceylan, Mehmet Ali Çiçekdağ, Ayhan Çiftarslan, Ferruh Çelebi, Handan Çilingir, Ülfet Cimbiş, Can Ciner, Deniz Ciner, Hikmet Ciner, Celalettin Çıplak, Oya Çitçi, Reha Çobanoğlu, Narin Coşar, Halil Coşkun, Yıldırım Çullu, Alp Dağlı, Kemal Danacı, Sezai Zekeriya Dedeoğlu, İrfan Güneş Delice, Ceyhan Demir, Orhan Demirel, Akın Demirer, Nazife Demirhan, Gürsel Demirok, Yalçın Dere, Eray Günay Devrimci, Şaban Dişli, Cengiz Divanlıoğlu, Abdullah Dörtlemez, Sinan Durakoğlu, Fatih Dural, Erdoğan Durmaz, Mevlüt Duruoğlu, Metin Ecevit, Sarhan Ecevit, Nejat Efeoğlu, İhsan Ekin, Oya Örnekol Enç, Kaya Enderin, Sezer Engin, Yaşar Engin, Emin Erdem, Üstün Erdil, Yüksel Erdoğmuş, Betül Erem, Engin Erem, Aslan Eren, Ersin Erenman, Sumru Ergin, M. Temel Ergun, A. Akın Erkan, Cevdet Erkanlı, Demir Erman, Aydemir Erman, Erçin Ermiş, Halil Eroğlu, Ahmet Erol, Turgay Erpul, Mustafa Ersönmez, Meral Ertaş, Mehmet Ümit Ertong, Hasan Eskil, Erol Etçioğlu, Bozok Evrenesoğlu, Beşir Genç, Gülsen Gezer, Erdem Giray, Süreyya Göksaitoğlu, Tahir Göksoy, Erdal Gölcüklü, Mete Gönenç, Mehmet Kazım Görkay, Fikret Görün, Erdoğan Gövem, Tandoğan Güçbilmez, Mehmet Turgut Gündoğdu, Belma Güner, İzzet Fehmi Güneş, Etkin Güneş, Enver Güney, Aynur Güngör, Rıfkı Güngör, Bülent Güngör, Güneş Günter, İsmail Deliloğlu Gürhan, Nazime Gürkan, Biriz Özdemir Gürsu, Tansel Güven, Nusret Hacaloğlu, M. Asım Hacımustafaoğlu, Zehra Halaçoğlu, Ufuk Dere Hamuroğlu, Ali İhsan Hasırcıoğlu, Aynur Hastürk, Ayla Hekimoğlu, Alp İçen, Sadık İkizek, Alpaslan İpek, Ümit İriş, Seniye Nazik Işık, Mesude İyiler, Orhan İyiler, Alper İzbırak, Hasan Kalaycı, Tayfun Kalkan, İsmail Hakkı Karakelle, İlkay Karakoç, Mehmet Karakurt, Birsen Karaloğlu, Muammer Kardeş, Fikret Kasapoğlu, Yeniay Kaya, Arslan Kaya, Nesrin Kaya, Feyhan Kayalp, Birol Kaygızer, Demet Kayıran, Bahri Keçebaş, Hayrettin Keskin, Hakkı İhsan Kesmen, Orhan Kıcıman, Deniz Kılıçer, Hakan Kırklar, Orhan Kırlı, Zeynep Gül Kıymaz, Gülbün Kocaimamoğlu, Sahir Koçak, Hacer Kocaman, Berrin Komsuoğlu, Burhan Baki Koral, Ayça Kortan, Evrim Türker Korum, Sevil Korum, Ata Murat Kudat, Handan Deniz Kum, İlham Küsmenoğlu, Fikret Kutlay, Şükrü Kutluay, Ali Lüleci, Atila Macun, Celal Maybek, Sana Hacı Mehmet, Hüseyin Özer Merzeci, Süreyya Muslular, Seniha Muşkara, Hayri Muşlu, Nergis Mütevellioğlu, Sumru Akıncı Noyan, Süha Noyan, Erdem Öğretim, İsmail Öğün, Erhan Öğüt, Ayşe Esen Öğüt, Mustafa Kemal Öke, Mehmet Ökten, Ayhan Olcay, Nalan Ölmezoğulları, Nevin Önal, Canset Oral, Derya Özalp, Filiz Ozankaya, Betül Özbek, Murat Özbek, Şaban Özbek, Avni Özcan, Kemal Zekai Özel, Işık Özer, Mustafa Özgen, Yılmaz Özin, Ahmet Öziş, Eser Yapıcı Özsaraç, Mustafa Özsönmez, Erkmen Özkan, M. Savaş Özkan, Halime Özkan, Rıza Öztükel Özkan, Süleyman Özman, Zeynep Gül Özşen, Emine Öztekin, Bahattin Öztekin, Adil Öztoprak, Cemalettin Öztürk, Yaşar Öztürk, Samiye Özveren, Ali Padır, Ümit Pamir, Emine Pamuk, Mustafa Pekdemir, Hamdi Pekel, İbrahim Peneklioğlu, Hasan Metin Pınarbaşı, Hale Pirkul, Cafer Polat, Duray Polat, Mete Saadetlioğlu, Füsun Bozok Sağocak, Erdoğan Seyitoğlu, Erdal Şahinbaş, Serdar Şahinkaya, Zehra Saraçoğlu, Selma Sarı, Yusuf Sarıkaya, Hürol Sarp, Emine Şencan Sarp, Haluk Sayar, Turap Sayınlı, Mehmet Seçinti, Engin Şendil, Mehmet Cengiz Şenocak, Nesrin Şenocak, Gülgün Şensoy, Derya Şensöz, Ayça Kulen Seral, Ülker Serdaroğlu, Vecdi Seviğ, Doğan Sevim, Mehmet Seyman, Erden Sezer, Şerif Şimşek, Nevzat Sinan, Fatma Esin Soğancılar, Mustafa Sokullu, Yusuf Tayfun Şölen, Savaş Sönmez, Pervin Ünlü Soydemir, Selim Soydemir, Bülent Soyman, Hayati Soysal, Şule Soysal, Müfit >Şekerci, Tekin Suçıkaran, Mehmet İzzet Suner, Ergun Şenlik, Ahmet Tan, Berrin Oğuzata Tan, Tuluy Tanç, Güler Tarhan, Servet Taşdelen, Füsun Tayanç, Celal Tezel, Fında Tezok, Ertuğrul Timur, Ümran Timur, Nurcan Tokar, Hakan Toker, Abdullah Mutlu Tokgöz, Hülya Özün Topaloğlu, Fırat Topçuoğlu, Halil Ataner Topçuoğlu, Türkan Toprak, İbrahim Toptepe, Nuri Saim Tozan, Fuat Trak, Güngör Tuncay, Hüner Tuncer, Selim Tuncer, Mahsun Turan, Cemal Turan, Neriman Binnur Ulu, Şenay Ulukan, Sezen Ünal, Hüseyin Bölükbaşı Ünan, Ali Cemal Ünen, Nevzat Üner, Abdullah Ünsal, Tülin Urfalı, Hikmet Uysal, Osman Uysal, Ece Uz, Nimet Uzun, Fahri Uzunefe, Oktay Varlıer, Fahrettin Yağcı, Mehmet Yılmaz Yaman, Gönül Yanar, Burhan Fatih Yavaş, Gülten Abbas Yavaş, Ersen Yavuz, Emel Yavuzlar, Zafer Yazan, Ersal Yazgan, Şensu Yemişçi, Betül Yener, Hilmi Yenidünya, Selami Yiğit, Ali Rıza Yiğit, Betin Yiğit, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kubilay Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Cemal Yıldızer, Mehmet Yılmaz, Cahit Yılmaz, Şiir Erkök Yılmaz, Tacettin Yinanç, Selami Yücel, Kenan Yüksel, Ayşe Yüksel, Zafer Yükseler, Atakan Yumrukçal, Mülay Yumrukçal, Nevin Zencirci