Fon skandalında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı! 19 Mart boykotçularına 'vatan haini' demişti

Espressolab’e yönelik boykota katılanları “vatan haini” diye hedef alan Abdülkadir Özkan, bu kez Tera Yatırım’a uzanan soruşturmayla gündemde. Ahmet Davutoğlu’nun eski başdanışmanı olan Özkan, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdülkadir Özkan hakkında gözaltı kararı verildi.

Uygun ve Özkan’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

DİYANET BASIN MÜŞAVİRİYDİ

Tera Yatırım yönetiminde bulunan Abdülkadir Özkan, daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığında basın müşavirliği yaptı. Özkan, 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığı görevini de üstlendi.

Özkan’ın DBL Entertainment şirketi büyük konserlerin organizasyonunu gerçekleştiriyor. Publico Coffee, GSA Defence, Kopernik Kitap, Spor Alemi Dergisi ve Localworks Creative Solutions da Özkan’ın iş dünyasındaki markaları arasında yer alıyor.

19 MART'TA BOYKOTÇULARA VATAN HAİNİ DEMİŞTİ

Özkan, 19 Mart eylemleri sırasında Espressolab’e yönelik boykot çağrıları hakkındaki paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Boykota katılanları “vatan haini” olarak nitelendiren Özkan’ın paylaşımı kamuoyunda tepki çekmişti.