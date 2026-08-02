Yazın serinlerken sağlığınızdan olmayın: Havuz sonrası bu belirtiye dikkat

Yaz aylarında serinlemek amacıyla sıklıkla tercih edilen havuzlar, kulak sağlığı açısından ciddi riskleri beraberinde getirebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları, havuz suyunda yer alan klor ve diğer kimyasal maddelerin dış kulak yolunun doğal yapısını bozarak enfeksiyonlara zemin hazırladığını vurguluyor.

Yaz döneminde kulak enfeksiyonlarında yaşanan belirgin artışın temel sebebi çoğu zaman havuzun kirli olması değil; suda bulunan kimyasalların kulak kanalındaki doğal dengeyi bozması ve kulakta kalan nemli ortamın bakteri ile mantarların çoğalmasına uygun zemin hazırlaması olarak gösteriliyor.

KAŞINTIYLA BAŞLAYIP GECE UYKUDAN UYANDIRAN ŞİDDETLİ AĞRIYA DÖNÜŞÜYOR

Dış kulak yolu enfeksiyonlarında ilk belirtilerin kesinlikle hafife alınmaması gerektiği belirtiliyor. Enfeksiyon sürecinin genellikle hafif bir kaşıntı ile başladığı, ardından kulakta dolgunluk hissinin geliştiği ifade ediliyor.

İlerleyen aşamalarda ise durum şiddetli ağrıya dönüşebiliyor. Hastalarda gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli ağrıların yanı sıra kulak akıntısı da görülebiliyor. Vakaların ileri seviyelerinde kulak kanalında daralma meydana gelebileceğinden, bu durumun mutlaka uzman tıbbi müdahale gerektirdiği bildiriliyor.

HAVUZDAN ÇIKTIKTAN SONRA BU YÖNTEMİ UYGULAYIN

Kulak enfeksiyonlarından korunmak adına havuz sonrası kulakların kuru tutulması kritik bir önem taşıyor. Havuzdan çıktıktan hemen sonra başı sağa ve sola eğerek kulak içinde kalan suyu boşaltmak ilk adım olarak öneriliyor.

Ardından saç kurutma makinesinin düşük ısı ayarında ve yaklaşık 25-30 santimetre uzaklıktan kulak bölgesine tutularak kurutulması gerektiği ifade ediliyor. Alınacak bu basit önlemlerin enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığı vurgulanıyor.

PAMUKLU KULAK ÇUBUKLARI ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Kulak temizliği amacıyla yaygın olarak kullanılan pamuklu çubukların kullanımı konusunda da uyarılarda bulunuluyor. Pamuklu kulak çubukları, kulak kanalını koruma görevi üstlenen doğal mumsu tabakayı ortadan kaldırıyor ve cilt yüzeyinde mikro travmalara sebep oluyor.

Oluşan bu mikro tahrişler, mikroorganizmaların kulak kanalında çok daha kolay çoğalmasına yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar kulak çubuklarının temizlik amacıyla kullanılmasını kesinlikle önermiyor.

KULAK ZARINDA DELİK OLANLAR İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Özellikle kulak zarında delik bulunan ya da kulak tüpü takılmış olan bireylerin enfeksiyonlara karşı çok daha hassas olduğu ve ekstra önlem alması gerektiği hatırlatılıyor.

Bu risk grubundaki kişilerin havuza veya denize girerken silikon ya da mumsu kulak tıkaçları kullanmaları tavsiye ediliyor. Bunun yanı sıra yüzücü bonelerinin de kulakları korumada yardımcı bir araç olduğu belirtilerek, kulaklara su kaçmasının mümkün olduğunca engellenmesi gerektiğinin altı çiziliyor. (DHA)