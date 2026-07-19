İstanbul'da havuz keyfi cep yakıyor: Çırağan'da 450 euro Pendik'te 1500 TL!

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde, tatil bölgelerine gidemeyip İstanbul'da kalanlar için otel ve tesis havuzları öne çıkan bir alternatif oluyor. Şehirden ayrılmadan günübirlik serinlemek ve kısa bir mola vermek isteyenler için 5 yıldızlı oteller ve özel işletmelerin havuz giriş ücretleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. Hürriyet'ten Özge Esen'in haberine göre, bu yıl bazı işletmeler havuz fiyatlarında yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda artışa gitti. Hafta içi ve hafta sonu tarifelerinin farklılık gösterdiği tesislerde kişi başı giriş ücretleri 1100 TL'den başlarken, otellerde bu rakam 1500 TL seviyelerinden açılış yapıyor. Özellikle Boğaz manzarasına karşı yüzmek isteyenlerin ise bütçelerini euro üzerinden ayarlaması ve en az 200 euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Çırağan Palace Kempinski

BOĞAZ HATTINDA HAVUZ KEYFİ EURO ÜZERİNDEN

Boğaz'ın kıyısında yer alan lüks oteller, havuz kullanımları için en yüksek fiyatları talep eden işletmelerin başında geliyor. Çırağan Palace Kempinski'de öğle yemeği dahil kişi başı günlük havuz kullanımı 450 euro olarak belirlenirken, bir ay geçerli 10 günlük paketin fiyatı 4 bin 500 euro'yu buluyor. Four Seasons'ta ise havlu, şezlong ve bir içecek dahil havuz keyfi hafta içi 200 euro, hafta sonu 225 euro. Beşiktaş'taki Swiss Otel The Bosphorus hafta içi günlük 4 bin 900 TL, hafta sonu 5 bin 900 TL ücret belirlerken; Raffles İstanbul'da fiyatlar hafta içi 185 euro, hafta sonu 215 euro şeklinde uygulanıyor. Beşiktaş Conrad'da havuz kullanımı hafta içi 3 bin TL, hafta sonu 4 bin TL iken; Mandarin Oriental Bosphorus'ta SPA alanının da dahil olduğu giriş ücreti hafta içi 200 euro, hafta sonu 250 euro seviyesinde. Harbiye'deki Hilton İstanbul Bosphorus hafta içi 5 bin TL, hafta sonu 5 bin 500 TL talep ederken, Grand Hyatt Istanbul'un giriş ücreti hafta içi 65 euro, hafta sonu 80 euro olarak dikkat çekiyor.

Marina Aquapark Waterland

TESİSLERDE DAHA UYGUN ALTERNATİFLER VAR

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki havuz fiyatları, Boğaz hattına kıyasla daha ulaşılabilir seçenekler barındırıyor. Ataşehir'de bulunan Marriott İstanbul Asia'da havuz kullanımı hafta içi kişi başı 3 bin TL, hafta sonu 4 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de ise havlu ve şezlong dahil hafta içi 100 euro, hafta sonu 120 euro isteniyor. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için Büyükada'daki Princes' Palace Resort hafta içi 5 bin TL, hafta sonu 10 bin TL ücretle hizmet veriyor. Pendik'teki The Green Park otelinde hafta içi giriş 1500 TL, hafta sonu 2 bin TL iken, internet fırsatlarıyla bu fiyatlarda indirime gidilebiliyor. Günübirlik özel işletmelerde ise rakamlar daha uygun. Maltepe'deki Dragos Kulüp hafta içi 1100 TL, hafta sonu 1500 TL, Ataköy Marina'daki Nosta Costa ise hafta içi 1500 TL, hafta sonu 2 bin TL giriş ücreti alıyor. Çocuklu ailelerin sıkça tercih ettiği Tuzla'daki Marina Aquapark Waterland'da ise girişler çocuklar için 1589 TL, yetişkinler için 1699 TL seviyesinde bulunuyor.