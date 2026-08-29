Sadece koklamak bile yetiyor: Farkında olmadan vücuda yayılıyor

Buzdolabının köşesinde unutulan bir kavanoz ya da poşeti açtığımızda çoğumuz refleks olarak aynı şeyi yapıyor, ürünü burnumuza yaklaştırıp bozulup bozulmadığını kokudan anlamaya çalışıyoruz.

Biz farkında olmasak da bu alışkanlık nedeniyle bozulmuş gıdalarda oluşan küf sporları doğrudan solunum sistemimize erişiyor.

BURNUNUZ MİKOTOKSİNİ FARK EDEMEZ

Sabah Gazetesi'nden Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun aktardıklarına göre solunumla alınan küf sporları özellikle alerji, astım, kronik akciğer rahatsızlığı ya da bağışıklık sistemi zayıflığı bulunan kişilerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Öksürük, hırıltılı solunum, burun ve göz yanmaları bu sporların tetiklediği başlıca belirtiler arasında yer alıyor.

Küfler, koklayarak, görerek ya da tadarak fark edilemeyen mikotoksin adlı zehirli maddeleri üretiyor. En bilinenleri arasında yer alan aflatoksin, okratoksin A, fumonisin ve deoksinivalenol pişirme, kaynatma veya kızartmayla bile tamamen yok olmuyor.

KARACİĞERDEN BEYİNE HER ŞEYE ZARAR VERİYOR

Uzun süreli ya da yoğun mikotoksin maruziyeti karaciğerden böbreğe, bağırsaklardan sinir sistemine kadar birçok organı tehdit ediyor. Karaciğer hücrelerini ve DNA'yı zedeleyerek karaciğer kanseri riskini artıran aflatoksin en tehlikeli türlerden biri olarak öne çıkarken, okratoksin A böbrek dokusunda toksik etkiye yol açıyor.

Bağışıklık sistemini zayıflatıp enfeksiyonlara karşı savunmayı düşüren mikotoksinler bağırsak bariyerini de bozarak bulantı, kusma ve ishali tetikleyebiliyor. Sinir sistemi üzerinde iltihap ve oksidatif stres yaratabilen bu maddeler deneysel çalışmalarda öğrenme ve hafıza süreçlerini de olumsuz etkiliyor. Bu toksinlerin hormonal denge ve anne karnındaki gelişim üzerinde de risk oluşturduğu biliniyor.

KÜFÜ KESİP ATMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Ekmek, yoğurt, reçel, salça, yumuşak peynir, pişmiş yemek ve sulu meyve-sebzelerde küfün görünmeyen uzantıları ürünün derinlerine kadar ilerleyebiliyor. Üstteki yeşil tabakayı sıyırmanın sorunu çözmediğini belirten Müftüoğlu küflenmiş gıdaların kesinlikle koklanmaması, tadına bakılmamasını, ve bu yemeklerin pişirilerek de tüketilemeyeceğini tembihliyor. Ürünün ağzı kapalı şekilde çöpe atılması ve temas ettiği kabın iyice temizlenmesi gerekiyor.