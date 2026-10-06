Küçücük bir hap, 100 milyar dolarlık pazarı nasıl altüst ediyor?

Dünya genelinde popülerleşen zayıflama ilaçlarında dengeleri değiştirecek yeni bir araştırma sonuçlandı. Açıklanan son verilere göre, Novo Nordisk’in yeni günlük Wegovy hapına (tableti) geçen hastalar, haftalık enjeksiyon kalemlerini kullananlara kıyasla belirgin şekilde daha fazla kilo vermeyi başardı.

Milano’da düzenlenen Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği (EASD) Kongresi’nde sunulan bu çarpıcı veriler, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’in, ağızdan alınan (oral) obezite tedavileri pazarında Amerikalı rakibi Eli Lilly karşısındaki liderlik konumunu korumaya çalıştığı kritik bir dönemde geldi.

3 AYDA VÜCUT AĞIRLIĞININ %4,1’İ ERİYOR

Çalışma kapsamında, haftalık enjeksiyon yoluyla uygulanan obezite tedavilerinden (Eli Lilly’nin Zepbound ve Novo Nordisk’in Wegovy enjeksiyonları dâhil) günlük oral semaglutid tabletine geçen hastalar yakın takibe alındı. Semaglutid, tıp dünyasında popüler olan Ozempic ve Wegovy’nin ortak aktif maddesi olarak biliniyor.

Hastalar, iğneden hap formuna geçiş yaptıktan sonraki ilk üç ay içinde vücut ağırlıklarının ortalama %4,1’ini kaybetti.

Araştırmadan elde edilen diğer somut veriler ise şu şekilde öne çıkıyor:

Ortalama Kilo Kaybı: Tedavi değişiminden önce ortalama 100,5 kg ağırlığında olan katılımcılar, üç aylık hap kullanımının ardından ortalama 4,0 kg verdi.

Klinik Obezite Oranındaki Düşüş: Çalışmanın başında "klinik olarak obez" sınıfında yer alan katılımcıların oranı %87,1 iken, üç ayın sonunda bu oran %65,5’e geriledi.

Yüksek Başarı Gösterenler: Katılımcıların yaklaşık %41’i, sadece üç ay içinde toplam vücut ağırlıklarının en az %5’ini kaybetmeyi başardı.

"HAPLARIN ETKİNLİĞİ KONUSUNDAKİ ŞÜPHELER SİLİNDİ"

Novo Nordisk’in Baş Bilimsel Sorumlusu Martin Holst Lange, sonuçları değerlendirdiği röportajında, araştırmanın kamuoyunda ve tıp dünyasında yeni hapların etkinliği konusunda oluşan şüpheleri tamamen ortadan kaldırdığını vurguladı:

"İnsanların günlük bir zayıflama hapı tedavisine ne kadar uyum sağlayabileceği ya da bu hapların iğne kadar etkili olup olmayacağı konusunda ciddi şüpheler vardı. 'İnsanlar gerçekten her gün hap içmeyi mi tercih edecek?' diye soruluyordu. Ancak veriler açıkça gösteriyor ki; pek çok hasta oral tedaviyle, enjeksiyon yoluyla uygulanan ilaçlardan bile çok daha iyi sonuçlar elde ediyor. Bence bu son derece ikna edici ve güçlü bir veri." Novo'nun baş bilim sorumlusu Martin Holst Lange , bir röportajda, araştırmanın daha önce hastalarda şüphe uyandıran yeni hapların etkinliğini kanıtladığını söyledi . "İnsanların doğum kontrol hapıyla tedaviye uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda birçok şüphe vardı. İnsanlar gerçekten doğum kontrol hapını mı tercih ediyor? Açıkçası, birçok hasta doğum kontrol hapıyla (enjeksiyon yoluyla uygulanan) ilaçlardan bile daha iyi sonuçlar alıyor ve bence bu ikna edici bir veri," dedi.

PAZARDAKİ KAPANMAYAN YARIŞ VE HİSSELERDEKİ SON DURUM

İlaç şirketi Novo Nordisk’in kaderi, 2021 yılında enjeksiyon yoluyla uygulanan zayıflama ilacı Wegovy’nin piyasaya sürülmesinin ardından adeta baştan yazılmış ve şirket Avrupa’nın en değerli halka açık firması unvanını kazanmıştı. Ancak Amerikalı rakip Eli Lilly’nin obezite ilacı pazarında atağa geçerek Novo’yu geride bırakmasıyla birlikte, şirketin hisseleri zirve noktasından %70’ten fazla değer kaybetti.

Şirket, düştüğü bu zor durumdan yeni Wegovy hapı sayesinde bir nebze olsun nefes almayı başardı. Ayın başlarında yapılan şirket açıklamalarına göre, ABD’de yazılan obezite reçetelerinin yaklaşık üçte birini artık ağızdan alınan ilaçlar oluşturuyor ve Novo Nordisk bu yeni oral reçetelerin %80’inden fazlasını tek başına karşılıyor.

100 MİLYAR DOLARLIK OBEZİTE PAZARI

Novo Nordisk CEO’su Mike Doustdar, Reuters’a yaptığı açıklamada, zayıflama haplarının önümüzdeki yıllarda küresel obezite ilaç pazarının yarısını tek başına ele geçirebileceğini öngördüklerini söyledi. Sektör analistleri ise bu pazarın on yılın sonuna kadar yıllık 100 milyar dolar veya daha fazla bir büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyor.

GERÇEK DÜNYA VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Araştırma verileri, ABD merkezli teletıp şirketi Ro ile yapılan iş birliği sonucunda derlendi. Uzmanlar, elde edilen bu "gerçek dünya verilerinin" günlük klinik uygulamaları doğrudan yansıtması açısından çok değerli olduğunu belirtiyor. Ancak verilerin bir kısmı hastaların kendi beyanlarına dayandığı için, laboratuvar ortamında yapılan randomize kontrollü klinik araştırmalar gibi doğrudan %100 nedensellik ilişkisi kurmanın zor olduğu da hatırlatılıyor.

Hâlihazırda ABD, İngiltere, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde reçete edilmeye başlanan Wegovy tabletinin, önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak diğer ülke pazarlarında da satışa sunulması planlanıyor.