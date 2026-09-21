Kozinoğlu’nun 15 yıl önceki savcılık ifadesi: Sorulan isimler ve Koz.doc'tan çıkanlar

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Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma 15 yıl sonra raftan indi.

Kaşif Kozinoğlu’nu 10 Mart 2011’de FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün tutuklamaya sevk etti.

FETÖ firarisi eski hakim Resul Çakır tarafından ise tutuklandı.

Peki Kozinoğlu’na 15 yıl önce neler soruldu?

Kozinoğlu’na sorulan isimler kimdi?

Ergenekon/Odatv kumpas davasına Kozinoğlu nasıl dahil edildi?

İşte Kozinoğlu’nun ifadesinde öne çıkanlar:

SURİYE, BOSNA, AFGANİSTAN…

Kaşif Kozinoğlu’na savcılık ifadesinde özgeçmişi soruldu. Kozinoğlu özel kuvvetler ve MİT’teki geçmişini şöyle anlattı:

“1976 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldum. İlk kıtam Eğridir Dağ Komando

Okulu'na geldim. 1980 yılında Özel Harp Dairesinde göreve başladım. Önce burada aday olarak başladım, kurslar bittikten sonra 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup

Komutanlığı'nda görev yaptım. 1995 yılında Eğitim Öğretim Komutanlığı'ndan isteğimle emekli olup, MİT'e girdim. Burada sürekli yurt dışı görevlerinde bulundum. Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan Bölgesinde görev yaptım. Asya Bölgesi' nin tamamı sorumluluk alanında olduğu için birçok Orta Asya ülkesine ve Çin'e kadar gidip geldim. Son olarak da 2010 yılında Asya Bölge Komutanlığı'ndan geri döndüm. Eylül 2010 yılında yeni Müsteşarımız Sayın Dr. Hakan Fidan'ın talimatıyla Baş Müşavir olarak Asya Bölgesi'ne atandım. Eylül ayından itibaren de 5 defa yurtdışı görevine gönderildim. En son olarak 11 Ocak'ta yurt dışına gönderildim ve 9 Mart'ta bu görevden Türkiye'ye döndüm. İfade vermem gerektiği söylendi ve ifade vermeye geldim.”

İBRAHİM ŞAHİN, LEVENT GÖKTAŞ

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler Kozinoğlu’na soruldu.

Kozinoğlu, “Polis Özel Harekat Timinde de eğitim verdiğim için İbrahim Şahin'i o

dönemden (Silahlı Kuvvetlerde görev yaptığım dönem) tanırım. Kendisini 1988 yılından beri

görmedim. Mustafa Levent Göktaş benim rütbe olarak altımda çalıştı. Özel Kuvvetlere gelenlere eğitim veriyordu. Bir dönem de Azerbaycan Ordusunu eğitmeye gittiğimizde orada da kendisi subaydı. Grubun içinde eğitmendi. Ben diğer Fikret Emek ve Serdar Öztürk'ü tanımam” şeklinde yanıt verdi.

SABANCI SUİKASTI

Kozinoğlu’na sorulan sorular arasında 9 Ocak 1996 tarihinde suikaste uğrayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı da vardı.

Kozinoğlu’na suikastla bağlantılı olduğu iddiasıyla Hüseyin Pepekal soruldu.

Kozinoğlu’nun yanıtı şöyle:

“Hüseyin Pepekal'i tanımıyorum. Bir dönemde yüz küsür subay ve astsubay emrimde çalıştı. Ancak Hüseyin Pepekal'i hiç tanımıyorum. Sabancı suikastini kimin yaptığı bellidir. Ben o tarihlerde muhtemelen yurt dışında olabilirim. Ben 1996 yılının Mart ayında Afganistan'a gittim 13 ay da Türkiye'ye hiç gelemedim, çünkü uçak yoktu. Ben Türkiye'ye gelmek için karayoluyla Özbekistan'a gidip Özbekistan üzerinden 13 ay sonra Türkiye'ye gelebildim.”

HAYDAR BAŞ, SONER YALÇIN, BARIŞ TERKOĞLU, NEDİM ŞENER, AHMET ŞIK

Kozinoğlu’na sorulan isimlerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi eski Genel Başkanı Haydar Baş’tı.

Bir dijitalden çıktığı iddia edilen notlar üzerine Kozinoğlu’na Haydar Baş ile akrabalığı soruldu.

Kozinoğlu, “Haydar Baş'la akrabalığım mevcut değildir, kendisini hiç tanımıyorum, hiç

görüşmedim. Kendisi de Trabzonlu, ben de Trabzonlu olduğum için böyle bir bağlantı yapılmış olabilir” yanıtını verdi.

Kozinoğlu’na Ergenekon/Odatv kumpası kapsamında gözaltına alınan Hüseyin Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Ayhan Bozkurt, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Ahmet Şık, Ahmet Mümtaz İdil, Coşkun Musluk, Doğan Yurdakul, Müyesser Uğur, Sait Çakır, İklim Bayraktar’ı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda “Ben bu şahısların hiç birini tanımıyorum. Onları tanıyanları da tanımam, hiçbir irtibatım yoktur” dedi.

KOZ.DOC’TAN ÇIKAN OKULLAR

Kozinoğlu’na Odatv’de el konulan dijitaller içerisinde bulunduğu iddia edilen “Koz.doc” isimli word dosyasında "Rusya ve Özbekistan'daki cemaat operasyonları hakkında Kozinoğlu'ndan gelen belgeleri mutlaka gündeme taşıyalım. Kozinoğlu'ndan gelen diğer belgeleri de değerlendirelim” ifadeleri ve Soner Yalçın’a bu belgeleri neden verdiği soruldu.

Kozinoğlu, “Ben bu kişilere hiçbir bilgi ve belge vermedim. Bu kişileri tanımıyorum” diye yanıt verdi.

Odatv davasında sonraki yıllarda “Koz.doc” belgesinin bilgisayarlara uzaktan virüsle yüklendiği ortaya çıktı.

Kozinoğlu’na Fetullah Gülen’in okullarıyla ilgili de sorular soruldu.

“Kozinoğlu 3” adlı klasörden çıktığı iddia edilen "f gülen h baş grupları arası gerginlik" isimli döküman sorulduğuna Kozinoğlu, “Ben bu belgeyi de hiç görmedim. Benim ilgi alanım değildir” dedi.

Kozinoğlu’na sorulan bir başka FETÖ sorusu ise "MİT takdimi. Fethullah Gülen grubunun yurt dışı faaliyetleri" isimli dosya oldu.

Kozinoğlu bu belgeyi hiç görmediğini belirterek, “İrticai faaliyetler ve diğer bölgeler

benim konum değildir” dedi.