Otomotiv devinden yapay zeka itirafı: Mühendislerini geri çağırdı

Yeni nesil teknolojiyi şirketine hızla adepte eden Ford kararından hızla geri döndü. Son üç yılda şirket içinde 350’den fazla kıdemli mühendisi yeniden görevlendirdi Bu mühendislerin, otomatik sistemlerin kaçırdığı hataları tespit etmek ve kalite incelemelerine liderlik etmek için çalışacağı belirtildi.

Konuya ilişkin görüş belirten Ford Operasyon Direktörü Kumar Galhotra, şirketin otomatik kalite sistemlerine giderek daha fazla güvendiğini ancak beklenen sonucu alamadığını ifade etti.Deneyimli teknik uzmanları yeniden sürece dahil ettiklerinin altını çizen Galhotra, “Parça fabrika zeminine ulaşmadan önce hata noktalarını arıyorlar” dedi.

Şirket yapay zekadan üretimi hızlandırmak ve kalite sorunlarını azaltmak için yararlanmayı planlamıştı. Ancak beklenilen olmadı. Şirket son üç yıl içinde emeklilik kararı almış veya şirketten ayrılmış yaklaşık 350 kıdemli mühendisi yeniden işe alacağını açıkladı.

ANA AKIM MARKALAR ARASINDA İLK SIRADA

Ford araç donanım mühendisliğinden sorumlu Başkan Yardımcısı Charles Poon sektörel olarak, yapay zekayı üretim sürecine dahil etme kararı ile ilgili insanın emeğini ve bilgi birikimini göz ardı ettiklerini belirtti.

J.D. Power’ın yeni araç kalitesini ölçen Initial Quality Survey araştırmasına göre Ford, ana akım markalar arasında ilk sıraya yükseldi