Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenlendi.

İstanbul’da yapılan yarışmada birinci olan otomobil Renault Clio oldu.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Renault Clio, finale kalan modeller arasında yapılan kapsamlı değerlendirmede; tasarımı, sürüş performansı, ergonomik yapısı, yakıt verimliliği, düşük emisyon değerleri, güvenlik teknolojileri, donanım seviyesi ve sunduğu fiyat-performans dengesiyle öne çıkarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

3 BİN 360 PUAN ALDI

Renault Clio, jüri üyelerinin oylarıyla toplam 3 bin 360 puan aldı ve ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ olarak zirveye çıktı.

İŞTE DİĞER SIRALAMALAR

Yarışmadaki sıralamalar şu şekilde: