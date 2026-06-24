Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenledi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda yılın otomobili 3 bin 360 puanla Renault Clio oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Son Güncelleme:

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenlendi.
İstanbul’da yapılan yarışmada birinci olan otomobil Renault Clio oldu.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Renault Clio, finale kalan modeller arasında yapılan kapsamlı değerlendirmede; tasarımı, sürüş performansı, ergonomik yapısı, yakıt verimliliği, düşük emisyon değerleri, güvenlik teknolojileri, donanım seviyesi ve sunduğu fiyat-performans dengesiyle öne çıkarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Randevu çilesi bitiyor mu? Almanya vize sistemini baştan sona değiştiriyorRandevu çilesi bitiyor mu? Almanya vize sistemini baştan sona değiştiriyor

3 BİN 360 PUAN ALDI

Renault Clio, jüri üyelerinin oylarıyla toplam 3 bin 360 puan aldı ve ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ olarak zirveye çıktı.

İŞTE DİĞER SIRALAMALAR

Yarışmadaki sıralamalar şu şekilde:

  • 1 - Renault Clio: 3360 puan
  • 2 - BMW İX3: 2770 puan
  • 3 - TOGG T10F: 2550 puan
  • 4 - Mercedes-Benz CLA: 2490 puan
  • 5 - Citroen C5 Aircross: 2190 puan
  • 6 - Hyundai Inster: 2000 puan
  • 7 - BYD Sealion 7: 1390 puan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otomobil İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro