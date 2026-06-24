Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenledi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda yılın otomobili 3 bin 360 puanla Renault Clio oldu.
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Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenlendi.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ yarışması düzenlendi.
İstanbul’da yapılan yarışmada birinci olan otomobil Renault Clio oldu.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Renault Clio, finale kalan modeller arasında yapılan kapsamlı değerlendirmede; tasarımı, sürüş performansı, ergonomik yapısı, yakıt verimliliği, düşük emisyon değerleri, güvenlik teknolojileri, donanım seviyesi ve sunduğu fiyat-performans dengesiyle öne çıkarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.
3 BİN 360 PUAN ALDI
Renault Clio, jüri üyelerinin oylarıyla toplam 3 bin 360 puan aldı ve ‘’Türkiye’de Yılın Otomobili’’ olarak zirveye çıktı.
İŞTE DİĞER SIRALAMALAR
Yarışmadaki sıralamalar şu şekilde:
- 1 - Renault Clio: 3360 puan
- 2 - BMW İX3: 2770 puan
- 3 - TOGG T10F: 2550 puan
- 4 - Mercedes-Benz CLA: 2490 puan
- 5 - Citroen C5 Aircross: 2190 puan
- 6 - Hyundai Inster: 2000 puan
- 7 - BYD Sealion 7: 1390 puan
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi