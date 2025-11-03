Toplu iğneyi konuştukça Erdoğan gülüyordur…

Erdoğan toplu iğneyi konuşmamızı, tartışmamızı istedi..

Neredeyse bir haftadır toplu iğne konuşuluyor, yazılıyor/çiziliyor…

Erdoğan neyi konuşmamızı istemedi?

4. nesil Eurofighter uçaklarını neden aldığımızı, 5. nesil KAAN uçaklarının çıkmaza mı girdiğini…

Erdoğan başka neyi konuşmamızı istemedi?

Ankara’ya gelen Almanya Şansölyesi Merz’in çantasında ne olduğunu…

Dediğini yaptık, günlerdir vallahi billahi toplu eğne üretimine 1951 yılında başladık, uçak fabrikası, otomobil fabrikası, motor fabrikası, buzdolabı fabrikası, televizyon fabrikası kurmuştuk diye debelenip duruyoruz…

1924’te şu fabrikayı kurduk, 1930’da şuna yaptık, 1937’de demir çelik fabrikalarının temeli attık diye yırtınıyoruz. Erbakan’ın kurduğu pancar motor fabrikasından, başlattığı ağır sanayi hamlelerinden örnekler veriyoruz…

Erdoğan bunları bilmiyor mu?

Kurt politikacı bilmez olur mu? Milli Görüş forması giyerken, Erbakan‘ın il başkanlığını yaparken yıllarca millete bunları anlattı…

Eee o zaman neden 25 yıl önce toplu iğne bile yapamıyorduk dedi…

İki nedeni var…

Birincisi akademik analiz olacak… Otoriter liderler zaman zaman kurguyu hakikat gibi anlatırlar. Halkın veya kendini destekleyen kitlenin her söylediğini doğru kabul ettiğini düşünürler. Bu düşünce biçimi kanıtlandı. Gerçekle algı arasındaki farkı kaybeden kitleler inanır… Erdoğan da her şeyin kendi iktidarıyla başladığını, Türkiye’yi uçak yapacak düzeye kendinin getirdiğini beyinlere işlemeyi amaçlıyor…

İkincisi gündelik siyaset boyutunda analiz olacak… İngiltere ve Almanya ile en önemli görüşmeler yaptığı dönemde gündemi meşgul edecek konu verdi. Toplu iğne bombasını ortaya attı. "Bununla meşgul olun" dedi…

Başardı, başarmasına…

İngiliz Başbakan’ı Ankara’dan göbek atarak ayrıldı. Niye biliyor musunuz? 20 adet Eurofighter sattığı için. Uçak fabrikası 2017 yılından beri kapalıymış. Bu uçakları alan yokmuş. Başbakan Starmer 20 bin kişiye istihdam yarattım diye zevkten dört köşe…

5. nesil KAAN’nımız seri üretime geçme aşamasındayken bu uçakları neden aldık?

Ekrana çıkan ‘uzman’ ünvanlı kişiler acil ihtiyacımız vardı, bekleyemezdik diyor…

İyi de Eurofighter uçaklarını 2030’dan sonra almaya başlayacağız. KAAN uçaklarımız 2028’de devreye girecek. Üretilip bizim ordunun ihtiyacının karşıladıktan sonra ihraç edeceğiz. İhraca başladık bile, 2028/2035 aralığında teslim edilmek Endonezya’ya 48 adet KAAN sattık…

2028’de planlandığı gibi 5. nesil KAAN devreye girecekse 2030’da teslim edilmesi planlanan 4. nesil Eurofighter uçaklarını niye aldık?

Kimse bu soru sormuyor…

25 yıl önce toplu iğne yapıp yapmadığımızı konuşmak daha cazip geldi herhalde!...

(Ara parantez açayım; Erdoğan’a canım ciğerim, iyi arkadaşım diyen ABD Başkanı Trump F-35 projesine dönüşümüz, F-16’ların modernizasyonu için neden canhıraş çaba harcamıyor)

Almanya başbakanının ziyaretine geçelim… Türkiye’nin hukuk devletinden, demokrasiden, insan haklarından batı ölçülerine göre uzaklaştığını utangaç dille ima etti. Gazze korusunda Erdoğan’dan yediği sağlam fırçayı yuttu…

Yutkundu, sesini çıkaramadı…

Neden?

Birinci neden haksız olduğu için ama ikinci neden başka…

Almanya’daki 25 bin kaçak Türk’ü geri yollamak istiyor. Ayrıca geri dönüş anlaşması çerçevesinde bizim üzerimizden Almanya’ya kaçak giren Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı, Iraklı, İranlı, Afgan ve Afrikalıları da alın diyor…

Onun derdi de buydu?

Bizim bazı kanallar da bu gerçekleri hasır altı edip Avrupa’nın vazgeçilmez ülkesi olduk artık koşa koşa ayağımıza geliyorlar diye Türk’e Türk propagandası yapıyor…

Biz yine toplu iğne meselesine dönelim… Erdoğan bilmiyor, tarih bilgisinden yoksun. Toplu iğne fabrikasını 1951’de yaptık. TUSAŞ’ı 1975’te, ASELSAN’ı 1975’te, ROKETSAN’ı 1988’de kurduk diye anlatıp duralım…

Erdoğan Saray’daki odasında gülerek izliyordur...