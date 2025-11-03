Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği

“Terörsüz Türkiye” amacıyla başlatılan süreçte TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna yaklaşıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Komisyon’un rapor yazma aşamasına yaklaştığını duyurdu.

Komisyon’dan çıkacak rapor veya raporlar merakla bekleniyor.

Bu süreçte DEM Parti eş başkanları İmralı’ya gidip terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’la görüşmeler yaptılar. DEM heyeti Öcalan’la görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da görüştüler. Erdoğan’la görüştükten sonra yeniden İmralı’ya gidecekler.

Bu görüşmelerde neler konuşulduğu, nelerin tartışıldığı, nelerin önerildiği henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Kandil’den açıklamalar yapılıyor, DEM sözcüleri açıklamalar yapıyor. Talepler dile getiriliyor.

İktidar ortakları AK Parti ve MHP’den yapılan açıklamaların ortak noktası ise sürecin “koşulsuz, pazarlıksız” bir süreç olması gerektiği.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin davetiyle Öcalan’ın yaptığı çağrının birinci yılı dolmak üzere.

Bu sürede PKK kendini feshettiğini açıkladı ve sembolik bir silah bırakma töreni yapıldı. 30 kadar silah yakıldı.

Bu aşamadan sonra süreç bir durgunluğa girdi.

PKK ve DEM Parti iktidardan bazı adımlar atmasını beklerken, iktidar kanadı da PKK’nın daha fazla adım atmasını bekliyor.

PKK gerçekten kendini feshetti mi, silah bıraktı mı?

Bu sorulara peşinen “evet” yanıtı vermek mümkün değil.

Kendini feshettiğini açıklayan PKK, geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de güçlerini çekeceğini duyurdu.

PKK Türkiye’deki silahlı militanlarını çekecek.

Böyle bir karar verdiğine göre PKK’nın kendini feshettiği söylenemez.

30 silahın yakılması da silah bırakma anlamına gelmez.

PKK’nın silahlı militanlarını Türkiye’den Kuzey Irak’a veya Suriye’ye çekmesi başka silah bırakmak başka bir olaydır.

PKK bu yönde ilerlemek için yasal, anayasal düzenlemeler yapılmasını bekliyor.

“PKK ne gibi düzenlemeler bekliyor” sorusunun yanıtı aranırken TBMM Başkanı Kurtulmuş Anayasa’nın ilk dört maddesinin konu edilmeyeceğini ve federasyonun da konuşulmadığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini belirleyen bu maddelerin gündeme getirilmesine siyasi partiler de toplum da onay vermez.

Anayasa’nın ilk dört maddesi dışında resmi dil ve vatandaşlık tanımı maddelerine yönelik talepler ise dillendiriliyor. Resmi dili düzenleyen 42. madde ile vatandaşlık tanımını düzenleyen 66. madde zikredilmeden öneriler gündeme getiriliyor.

Örneğin Kürtçe’nin de resmi dil, eğitim dili olarak kabul edilmesi, vatandaşlık tanımındaki “Türk” ifadesinin kaldırılması gibi.

Dünyanın birçok ülkesinde birçok dil konuşuluyor ancak hepsinin bir resmi dili var.

Türkiye’nin “iki dilli” bir ülke haline getirilmesi, birliği, bütünlüğü değil, ayrışmayı, kutuplaşmayı, bölünmeyi besler.

ABD ve İsrail Büyük Ortadoğu Projesi’ni iç savaş ve işgallerle hayata geçirirken, Irak’tan sonra Suriye’yi de böldüler.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıktan Ortadoğu’daki ulus devletlerin İsrail için tehdit olduğunu söyledi.

Bölgedeki iki devletten biri Türkiye biri İran.

Bu gerçek ortadayken Türkiye’yi iki dilli bir ülke yapmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini ve temel niteliklerini riske sokar.

Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, üniter, ulus devlet niteliklerini de fiilen ortadan kaldırır.

PKK gerçekten kendini feshedip, terörden vazgeçip, silah bırakacaksa bunu Türkiye’nin temel niteliklerini değiştirecek koşullar öne sürmeden yapmalıdır.

İktidar da TBMM de Türkiye’nin temel niteliklerini ve geleceğini olumsuz etkileyecek taleplere kapalı olmalıdır.

Çünkü halkın ezici çoğunluğu böyle önerilere zaten kapalıdır.