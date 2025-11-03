10 gün önceden biliniyormuş!

“1 Kasım 2025’te C Blok Tek 55 No’lu odasında sabah sayımı için gidildiği, oda içerisinde görülmemesi üzerine odaya girildiği, hükümlünün banyo kapısında yatak çarşafı ve banyo havlusunu birleştirmek suretiyle kendisini astığının görüldüğü…”

‘Thodex’ adlı kripto para borsasının kurucusu olan Fatih Faruk Özer, iki buçuk yıldır tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki tek kişilik koğuşunda, 1 Kasım sabahı saat 8’de canına kıymış halde bulundu.

Yükselişten çöküşe

Özer’in trajik şekilde sonuçlanan 31 yıllık yaşamında, oldukça genç bir yaşta azımsanmayacak başarılar ve bol sıfırlı dolandırıcılık iddiaları iç içe geçiyor.

Özer, Kocaeli’de 1994’te doğdu.

2017’de kurduğu Koineks, Türkiye’nin dördüncü büyük kripto borsasıydı.

İlk Bitcoin ATM’sini açtı.

2020’de şirketin adını Thodex diye değiştirdi.

Türkiye’den dünya pazarına açılan ilk kripto para borsası oldu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile ‘Hoppara Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri’ adlı şirketi kurdu.

Thodex, Nisan 2021’de birdenbire battı.

Özer, Arnavutluk’a kaçtı.

Ağustos 2022’de yakalandı ve bir yıl sonra iade edildi.

Özer, 23 Nisan 2023’te tutuklandı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Özer ile erkek kardeşi Güven ve kız kardeşi Serap'ın da aralarında olduğu yedisi tutuklu 21 sanık hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, dolandırıcılık, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama iddiasıyla iddianame düzenlendi.

MASAK’a göre toplam zarar 94 milyon TL.

Dava 2023’te sonuçlandı.

Faruk Fatih, Güven ve Serap Özer kardeşlere 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis ile 26 milyar 615 milyon 25 bin TL para cezası verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, suç örgütü kurma yönünden Özer kardeşleri tahliye edip kararı bozdu. Dava İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Kesici-delici alet kararı

Özel, iki buçuk yıldır Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeydi.

Kendisine anksiyete bozukluğu teşhisi konulmuş.

Bu hastalık “Mevcut olmayan ancak gelecekteki olası tehditler için yoğun kaygıya neden olan psikiyatrik bozukluk” diye tanımlanıyor.

İki ilaç kullanıyormuş.

Anksiyete bozukluğu gerekçesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş. Ancak 11 Haziran 2025’te idareye “Hastaneye gitmek istemiyorum” diye dilekçe vermiş. Bu yüzden gönderilmemiş.

Son zamanlarda ailesiyle görüşmek istememiş.

Cezaevinde Özer için 21 Ekim 2025’te ‘vaka toplantısı’ yapılmış. Bu toplantılar intihar etme, kendisine ya da çevresine zarar verme riski bulunan tutuklu ve hükümlüler için düzenleniyor. Özer için gerçekleştirilen vaka toplantısında, ‘kesici ve delici aletlerin odaya verilmemesi ve iki saat aralıklı kontrol yapılması’ kararı alınmış.

Özer, o güne kadar intihar girişiminde bulunmamış.

Ancak alınan kararlardan belli ki idare, intihar edebileceğinden kuşkulanıyor.

‘Şubat ayında çıkacağım’

31 Ekim günü saat 20’de yapılan akşam sayımında Özer, infaz koruma memurlarına “Şubat ayında çıkacağım” demiş. Moralinin yerinde olduğu gözlemlenmiş.

Saat 22.20: Görevli koridorun önünden Özer’in koğuşunu dinlemiş. Bir anormallik tespit etmemiş.

Saat 23.57: Oda kapısının camından içeriye bakılmış. Sıkıntı yokmuş. Özer, “Biraz televizyon izleyip yatacağım” demiş.

Saat 05.29: Bahçe kamerasından yapılan kontrolde televizyonun ışığının söndüğü görülmüş.

Saat 05.55: Odayı dinlemeye devam edilmiş.

Ne olduysa 05.55 ile sabah sayımının yapıldığı 8 arasındaki iki saatlik zaman diliminde gerçekleşti.

Özer, çarşafla havluyu bağlayıp boynuna geçiriyor ve kendisini banyo kapısının arkasına asıyor. Sayıma gelen memurlar Özer’i yatakta göremeyince banyoya koşuyor.

Sonrası malum…

‘Kuş Rüyası’ kimin rüyası?

Odasında yapılan aramada ‘kuş rüyası’ başlıklı el yazısı bir not bulunuyor.

Yazıyı Özer mi, yoksa başkası mı yazdı, belli değil.

Notta, intiharın nasıl gerçekleşeceği adım adım anlatılıyor.

İntiharı özendirmemek için bu notun bütününe yer vermiyorum.

Notun ilk cümlesi şöyle:

“Altlığı ve tabureyi koy. Ve oturup ipi sıkıca boynuna geçir…”

Cezaevi idaresinin yetkili makamlara “Özer’in intihar riski tespit edilemedi” yönünde görüş bildirdiğini öğrendim.

Eğer öyleyse ne diye 21 Ekim 2025’te kesici ve delici aletlerin odasına verilmemesi, iki saat aralıklı kontrol edilmesi kararı alındı? Bu önlemler intihar ihtimalini gösteriyor.

Özer’in anksiyete bozukluğunun olması, hastaneye gitmeyi ve ailesiyle görüşmeyi reddetmesi adım adım hayattan koptuğunun kanıtı değil mi?

Bir gün önce ‘Psikiyatrik tedavi görsün’ diye başvurdular, reddedildi