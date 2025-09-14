SUV’lerle yarışıyorlar: En ucuz 10 hafif ticari araç

SUV otomobillerin teknoloji seviyesi ve konforuna erişen hafif ticari araçlar, toplam pazarda yüzde 20 pay alıyor. Sene boyunca satış grafiği dalgalı bir seyir izlerken, geleneksel olarak yılın son çeyreğinde ivme kazandığı da biliniyor. Panoramik cam tavandan geniş multimedya ekranlarına, güvenlik sistemlerinden tasarımlarına kadar sadece iş için değil, aile yaşamına da hitap eden hafif ticari sektöründe artık elektrikli versiyonlar da mevcut. Hepsi otomatik vitesli en ucuz 10 modelse şöyle sıralanıyor:

10- Nissan Townstar

Nisan ayında ülkemizde satışa çıkan Townstar, kargo versiyonunda benzinli ve elektrikli seçeneklere sahipken, Combi versiyonunda sadece elektrikli olarak satılıyor. Şehir içinde 380 km’ye kadar menzil sunan aracın fiyatı 2.156.700 TL’den başlıyor. KOBİ’ler için 300 bin TL’ye 10 Ay sıfır faizli ticari kredi de sağlanıyor.

9- Ford Tourneo Connect

Türkiye’de hafif ticari araç pazarının lideri Ford, listede iki ayrı modelle yer alıyor. Polonya’da üretilen Tourneo Connect, 2 litrelik dizel motoruyla 122 beygir güç üretiyor. 100 km’de ortalama yakıt tüketimi 5,5 litre olan aracın fiyatı 2.078.400 TL.

8- Volkswagen Caddy

2 litre hacimli dizel motor taşıyan Caddy de 122 beygir gücünde. 12 farklı renk seçeneği bulunan model, 100 km’de 5,4 litre yakıyor. İki donanım seviyesi bulunan aracın, otomatik farlar ve start-stop sistemi ile 10,25 inçlik gösterge paneli gibi birçok özelliği standartları arasında. Fiyatıysa 1.806.000 TL’den başlıyor.

7- Peugeot Rifter

Peugeot-Citroen ile Fiat-Chrysler gruplarının birleşmesiyle oluşan Stellantis çatısı altında onlarca marka var. Böylece aynı motor ve platform özellikleri, farklı marka logolarında kardeş modellerle sunuluyor. Fakat fiyatlandırma politikasında ciddi farklılık mevcut. Bu listede Stellantis üretimi dört model yer alırken, Rifter en pahalısı. 1,5 litrelik dizel otomatik Rifter 130 beygir gücünde ve 100 km’de 6,4 lt yakıt tüketiyor. Fiyatıysa 1.739.500 TL.

6- Renault Kangoo Multix

Elektrikli versiyonu getirilip sonra geri çekilen Kangoo’nun, Türkiye’de benzinli ve dizel iki versiyonu satışta. 1,3 litre hacimli 130 beygir gücündeki otomatik benzinlisi 1.600.000 TL’den satılıyor. 1,5 litre hacimli dizel motor 115 beygir güç üretirken benzinliye göre 90 bin TL daha pahalı. Dizelin yakıt tüketimi 5,4, benzinlininse 7 litre olarak açıklanıyor.

5- Fiat Doblo

Stellantis modellerinden olan Doblo, artık ülkemizde üretilmiyor. Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği bulunan modelin benzinli versiyonları sadece düz vitesli. Rifter ile aynı teknik özellikleri paylaşan dizel versiyonunun başlangıç fiyatı 1.544.900 TL. 136 beygir gücündeki elektriklisiyse 2.174.900 TL’lik etiket taşıyor.

4- Opel Combo

Yılın ilk sekiz ayında 16 bin adedi geçen satışla Opel, hafif ticari araç sınıfında Ford ve Fiat’tan sonra en çok satan üçüncü marka konumunda. Yine bir Stellantis ürünü olan Combo’nun dizel versiyonu 1.537.000 TL, elektriklisiyse 1.861.000 TL başlangıç fiyatına sahip.

3- Citroen Berlingo

Stellantis modellerinin en ucuzu Berlingo. Aynı 1,5 litre hacimli 130 beygir güç üreten motoru taşıyan araç, 1.515.000 TL’den başlayan fiyatlarla kardeşi Rifter’dan 224 bin TL daha ucuza satılıyor.

2- Toyota Proace City

130 beygir güç üreten 1,5 lt hacimli dizel motora sahip Proace City, 100 km’de 5,7 litre yakıt tüketiyor. Standardında 10 inç multimedya ekranı bulunan modelin, hepsi otomatik vitesli üç donanım seviyesi var. Başlangıç fiyatıysa, 1.487.500 TL.

1- Ford Tourneo Courier

Geçen sene satışa sunulan modelde, 1,5 lt dizel ve 1 lt benzinli iki motor seçeneği var. Dizel versiyonlar sadece düz vitesli olarak ülkemizde satışta. 125 beygir gücündeki otomatik vitesli benzinli versiyon ortalamada 6,9 litre yakıt tüketiyor. Aracın fiyatı 1.435.100 TL iken, 285 km menzil değerine sahip elektrikli versiyon 2.000.900 TL’den satılıyor.