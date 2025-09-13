Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı: Penaltı var mı kırmızı kart nedir?

İki takım da sahaya "Nefret yok futbol var" pankartıyla çıktı.

Santradan sonra da 1 dakika durdular. Bir eylem yaptılar. Oyun başlayınca görüldü ki buna gerek yokmuş!

Zaten dura dura oynadılar.

Beşiktaş'tan da Başakşehir'den de kimse İspanya gibi oynamasını beklemiyor. Ama bu kadar da durulmaz ki! İspanyollar baş döndürücü hızla paslaşıyorlardı bizim milli takımı 6-0 yenerken. Bizimkiler ise duruyor!

Beşiktaş mesela. Top stoperlere mi geldi; önce topu bir tutup etraflarına bakıyorlar. Pas vermeleri merasim gibi. Orta saha da öyle. Bu durumda ne oluyor, rakip savunmada kalabalıklaşıyor, geçit de vermiyor. Bu arada şunu söyleyeyim; en çok duran da Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'di. İlk yarıdan sanıyorum 10-15 dakikayı aldı götürdü.

Dolmabahçe'de sahaya çıkan Sergen Yalçın'ı gören taraftarlar coştular. Ama aynı coşkuyu bulabildiler mi? O da duruyordu kenarda; şampiyonluk kazandırdığı sezondaki gibi hareketli değildi. Sanırım kadrosunu yetersiz görüyordu; çünkü kadrosunda bir dengesizlik vardı.

Abraham'ın son pozisyonlarda yetersiz kalması da bir başka sorundu. Hele 21'de Cerny'nin vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayamaması enteresandı.

Başakşehir önce savunma anlayışıyla oynadı ilk yarıda. Sonra ataklara da çıktı. Ama onlar da yetersizdi. İlk yarı golsüz bitti.

Gelelim ikinci yarıya...

İkinci yarının hemen başında Sergen Yalçın ayağa kalktı! 46. dakikada Orkun atağa çıkarken düşürüldü. Hakem faulü verdi ama Sergen Yalçın kart çıkmamasına kızdı. Ondan sonra da oturmadı zaten.

52'de Abraham'ın şutunun direkten dönmesi de tribünleri ayağa kaldırdı. Ama golü Başakşehir attı. Deniz Türüç'le Yusuf Sarı kornerde paslaştı, ortada defans seyrederken Shomurodov seyretmedi. Başakşehir öne geçti böylece.

73'de Sergen Yalçın Rafa Silva'yı oyundan aldı. Yerine Fenerbahçe'den yeni transferi Cengiz Ünder'i soktu. Bir dakika sonra da gol geldi. Cerny'nin nefis ara pasına El Bilal Toure nefis vurdu: 1-1.

Başakşehir iyi top çeviriyordu ama Beşiktaş istiyordu. Son dakikalarda Başakşehir enteresan bir pozisyondan sonra Ba'nın ikinci sarı kartı görmesiyle 10 kişi kaldı.

Sergen Yalçın cesur kararlarından birini daha aldı. Abraham çıktı, Rashica girdi.

Uzatma dakikalarında da Demir Ege'nin harika ortasına Cengiz Ünder kafayla durumu 2-1 yaptı.

Maç "Nefret yok futbol var" pankartıyla başladı ama uzatmalarda saha karıştı. Orkun kendisine yapılan bir faulde yerdeki rakibine tekmesi geldi diye kırmızı kart gördü.

Acaba Orkun acıyla kıvranırken ayağı mı geldi rakibinin yüzüne, yoksa kasıtlı mıydı hareketi? VAR uyarısıyla kırmızı gördü ama. Gerginlik had safhadaydı sonlarda.

Dediğim gibi enteresan bir maç oldu pozisyonlarıyla da. Hakem yeterli miydi tartışılır! Beşiktaş lehine penaltı tartışması vardı bir de. Ayrıca ikili mücadelelerde hatalı kararlar da.

Beşiktaş zor da olsa kazandı. Ama sahanın belki de en iyilerinden Orkun'u kaybetti. Cerny'i de iyilerden olarak gösterebilirim.

Sergen Yalçın kalktı da Beşiktaş kalktı mı; bu da tartışılır. Beşiktaş'a bu oyun yeter mi?