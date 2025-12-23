AKP'den 'sahte diploma' hamlesi: Kanun hazırlıklarına başlandı ağır yaptırım uygulanacak

AKP, yükseköğretimde akademik etik kurallarının korunması ve sistemin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı.

Toplam 25 maddeden oluşan düzenleme teklifi, özellikle “parayla tez yazdırma” ve benzeri etik ihlallere karşı ağır yaptırımlar içeriyor. Buna göre, akademik yayın veya çalışmaları ücret karşılığında ya da ücretsiz olarak, kısmen ya da tamamen başkası adına hazırlayan, hazırlatan veya bu sürece aracılık eden kişiler hakkında 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Sahte 'diploma' çetesi iddianamesi tamamlandı: Sevgiliye diploma kardeşe ehliyet...

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; bu tür faaliyetleri meslek edinen ve bir gelir kapısı hâline getirenler için cezalar daha da artacak; bu kişilere en az 10 bin, en fazla 20 bin gün adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Para karşılığı akademik unvan veya derece elde ettiği tespit edilenler ise meslekten çıkarılacak ve ayrıca para cezasına çarptırılacak.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Teklifte diploma sahteciliğine ilişkin cezalar da yer alıyor. Resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, belge üzerinde yanıltıcı değişiklik yapan ya da sahte resmî belgeyi kullanan kişiler için 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Eğer bu fiiller, belge düzenleme yetkisine sahip bir kamu görevlisi tarafından işlenirse, ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis olacağı belirtildi.

Düzenlemede ayrıca etkin pişmanlık hükümlerine sınırlama getirilerek, belirli koşullarda cezada indirim yapılmaması ya da cezasızlık tanınmamasının da hedeflendiği ifade edildi.