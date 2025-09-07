Otomobil kampanyalarında yılın son baharı

Paranın değerinin koruyamaması nedeniyle araç satışları hız kesmiyor. İlk sekiz ayda yüzde 8 büyüyen pazarda, markalar da Eylül ayıyla birlikte kampanyalarda gaza bastı.

TOYOTA’DA İNDİRİM

Yerli üretim Corolla 390 bin TL’ye varan indirimle 1.718.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bir diğer yerlisi hibrit model C-HR’de, yüzde 70 ÖTV avantajıyla fiyatlar 1.950.000 TL’den başlıyor. Yaris Cross Hybrid’de indirim miktarı 325 bin TL ve başlangıç fiyatı 2.032.000 TL. Corolla Hatchback Hybrid ise 330 bin TL indirimle 1.936.500 TL’ye geliyor.

EGEA 1 MİLYONUN ALTINDA

Fiat Egea’nın sedan düz vitesli 95 beygirlik benzinli versiyonu kampanya kapsamında 979.900 TL’den satılıyor. Metalik renk ve ekstra donanımları içermeyen kampanyada kredi kullanmak isteyenlere yüzde 3,54 faizli seçenek sunuluyor. Fiat 600 içinse 12 ay taksitli 200 bin TL krediye sıfır faiz uygulanıyor.

OPEL’DE SIFIR FAİZ

Corsa ve hibrit Frontera modellerinde 12 ay vadeli 150 bin TL’ye sıfır faizli kampanya yapılırken, Mokka’da bu oran 300 bin TL’ye çıkıyor. Elektrikli Corsa ve Frontera modellerindeyse sıfır faizli kampanya 250 bin TL için sunuluyor. Benzinli Corsa 1.376.000 TL, elektriklisi ise 1.647.000 TL etiket taşıyor.

TOGG’DA 1,5 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ

Togg, bireysel kullanıcılara T10X V2 için 400 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen kredi fırsatları sunuyor. 400 bin TL krediye sıfır faizli 12 ay vadeli aylık 33 bin 334 TL geri ödemeli seçenek verilirken, 1 milyon TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,79 faizli, 1,5 milyon TL’ye ise yine 48 ayda yüzde 2,89 faizli kampanya uygulanıyor. Modelin fiyatı 2.172.000 TL’den başlıyor.

CİTROEN’DE DEĞİŞKEN SEÇENEKLER

Elektrikli E-C3 ve E-C4 ile benzinli C4 modellerinde bu aya özel 150 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli sağlanıyor. B-SUV segmentindeki hibrit C3 Aircross ve elektrikli E-C3 Aircross’ta kredi miktarı 300 bin TL’ye yükseliyor.

NİSSAN NAKİTTE İNDİRİM YAPIYOR

Qashqai’nin yarı hibrit modeli baz donanım seviyesinde nakit alımda 1.899.000 TL’ye indirildi. Bin km’yi aşan menziliyle dikkat çeken tam hibrit versiyonunda nakitte indirim oranı 200 bin TL düzeyinde. Tüm versiyonlarda ticari kredi kullananlara 6 ay vadeli 600 bin TL’ye sıfır faiz sunulurken, 1 milyon TL’de faiz yüzde 2,69 uygulanıyor.

YERLİ ÜRETİM HYUNDAİ’LERDE FİYAT DÜŞTÜ

1,2 lt benzinli motor taşıyan düz vitesli i10, 1.119.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 6 ay ertelemeli kredi kullanımlarında yüzde 3,39’dan faiz uygulanıyor. Otomatik vitesli i20’nin Style donanım paketinde 98 bin TL indirim yapılarak 1.485.000 TL isteniyor. Bir diğer yerli modeli Bayon ise otomatik vitesli seçeneğinde 1.534.000 TL’ye alınabiliyor.

PEUGEOT’DA SIFIR FAİZ VEYA NAKİT İNDİRİMİ

498 km şehir içi menzile sahip E-208’e nakit alımda 50 bin TL indirim yapılırken, 12 aylık sıfır faizli kredi 350 bin TL için veriliyor. E-308 için aynı kredi olanağının yanında, nakit indirimi 30 bin TL. Sıfır faizli kredi koşulları, 2008 modelinde 150 bin TL, E-2008’de 200 bin TL, 3008’de ise 170 bin TL seviyesinde.

KAMPANYA SADECE DOLPHİN’DE

Bu yıl ülkemizde ciddi bir sıçrama yapan BYD, sadece hatchback modeli Dolphin için kampanya uyguluyor. Elektrikli araç için 100 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için yüzde 0,99 faizli seçenekler var. 427 km menzil sunan model 1.664.000 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

KİA’DA TAKAS İNDİRİMLERİ

Elektrikli EV3’ün donanım seviyelerine göre değişen 60 bin ile 120 bin TL indirim varken, takas yapılırsa 20 bin TL ekstra indirim yapılıyor. EV9 modelinde tüzel kredi kampanyası kapsamında 600 bin TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz uygulanıyor. Benzinli Sportage için 300 bin TL krediye 6 ay yüzde 0,99 faiz talep ediliyor.

DACİA’DA VADE 6 AY

Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise 13.084 adet satışla B-SUV sınıfında ikinci sırada yer alan Dacia Sandero Stepway ve yedi kişilik steyşın Jogger modellerinin tüm versiyonları için bireysel müşterilere 150 bin TL kredi, 6 ay vadede yüzde 0,99 faiz oranıyla veriliyor. Aylık ödeme 28.752 TL’ye gelirken, Jogger 1.580.000 TL, Sandero Stepway ise 1.325.000 TL’den başlayan etiketlere sahip.

AMAROK İÇİN DÜŞÜK FAİZ

Volkswagen’in pikap modeli Amarok, Eylül ayında 3.640.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Kredi kampanyasında, tüzel müşterilerin 1 milyon TL kullanımında 6 ay için sıfır faiz sunuluyor. 1,5 milyon TL krediye 12 ay için yüzde 1,98 ve 24 ay için yüzde 2,61 faiz oranı uygulanıyor.

ALFA ROMEO’DA ELEKTRİKLİYE TEŞVİK

Alfa Romeo Junior’ın hibrit versiyonuna 200 bin TL kredi 12 ay vadede yüzde 1,99 faizle veriliyor. Elektriklisinde ise aynı vade ve faiz, 750 bin TL için uygulanıyor. Hibrit model 2.274.570 TL, elektrikli ise 2.228.890 TL’den satılıyor.