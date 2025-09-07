Şahin Aybek

Eğitimde bütün parçaların toplamından üstündür

Bir milletin en büyük gücü, sahip olduğu doğal kaynaklarda ya da ekonomik imkânlarında değil; insan kaynağının niteliğinde yatar. Bizim ülkemiz, aslında dünyanın en güçlü ülkeleriyle aynı potansiyele sahiptir. Farkımız, bu potansiyeli doğru zamanlarda, doğru yöntemlerle, doğru kişiler aracılığıyla kullanıp kullanmamamızda gizlidir. İşte bu yüzden, eğitim meselesine sadece bir alan değil; bütün milletin ortak meselesi olarak bakmak zorundayız.

Eğitimde Uygunluk ve Liyakat İlkesi

Eğitimde başarının sırrı, rastgele adımlarda değil; “uygunluk” ve “liyakat” ilkelerinde saklıdır.

Platon: “Güzellik uygunluk değildir.” der. Güzel olan her şey ne bedenimize ne de ruhumuza uyar bazen. Altın kaşık çok güzel görünebilir, fakat çamuru karıştırmak için uygun olan tahta kaşıktır. Eğitim için de aynısı geçerlidir. Gelişmiş ülkelerden aldığımız politikalar veya popüler kişiler her zaman uygun değildir. Eğitimde başarı, uygun olanı, uygun zamanda, liyakat sahibi kişilerle hayata geçirmekle mümkündür. Eğer işin ehline verilmediği, liyakatin göz ardı edildiği bir sistem kurarsak; elimizde bütün imkânlar olsa bile fayda yerine zarar verir.

Eğitimi Bir Seferberlik Olarak Görmek

Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da öğrencilerin meselesi değildir; milletin tamamının omuzlarında yükselen bir ödevdir. Bugün ülke olarak ihtiyacımız olan şey; bilgiyi, bilimi ve aklı en temel değerler hâline getirmek, liyakati merkeze almak ve bütüncül bir planlama ile hareket etmektir. Çünkü eğitim, parçaların tek tek gücünden ibaret değildir; bütün parçaların toplamından daha üstün bir şeydir. Öğretmenlerin çabası, öğrencilerin gayreti, ailelerin desteği ve devletin vizyonu bir araya geldiğinde; ortaya çıkan güç, tek tek unsurların toplamından çok daha fazlasını üretir.

Geleceğe Dair Umut

Ülkemiz, sahip olduğu insan gücüyle, bilgiyle ve imkânlarla, her şeyi yapabilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki biz eğitimi birinci önceliğimiz yapalım. Yeter ki, doğru adımları doğru zamanda atalım ve işin ehline verelim. Ancak o zaman, denizin ortasında yanmak yerine; yelkenlerini rüzgârla doldurmuş, geleceğe güvenle yol alan bir gemi olabiliriz. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

