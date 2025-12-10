Anadolu Bozkırından Yükselen Kemancı Online Eğitimle Kraliyet Müzik Okulunu Tamamladı

Aksaray’dan Londra’ya Sanat Köprüsü

Bugün köşemi önemli bir başarı hikayesine ayıracağım. Önce size kısaca kahramanımızı tanıtacağım.

Yüz yüze eğitimden online eğitime sürdürülebilir başarı öyküsü

Ceren Yılmaz, 12 Ağustos 2011 Şanlıurfa doğumlu, Aksaray Şehit Ali Er Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi. Müzik eğitimine 2015 yılında anaokulu öğrencisiyken başladı. 2018 Yılında Romanya Yaş Sarayında gerçekleşen 9. Uluslararası Çocuklar İçin Müzik Yarışmasında Enstrümantal kategoride birinci oldu. 2020 yılında Bulgaristan Velika Tarnova’da pandemi dolayısıyla online gerçekleşen 18. Uluslararası Pop Müzik Genç Şarkıcılar Yarışmasında ablası Ceylan Yılmaz ile aile grubunda üçüncü oldular. İngiltere Kraliyet Müzik Okulu (ABRSM) teorik ve performans olarak sekiz aşamalı sınavları başarıyla tamamladı.

Müziğe merakı ilk yabancı şarkılarla başladı

Akademisyen bir baba, görsel-işitsel sanatlara ilgili bir anne, klasik müzikte piyano alanında öncülük eden bir ablanın ortamında dünyaya gelen Ceren, anaokulu öncesi dönemde dinlediği yabancı müzikleri seslendirmeye çalışıyordu. Tabletten bulduğu Türkçe, İngilizce, Rusça, Kürtçe çocuk şarkılarıyla başlamıştı. Üç yaşında ilginç bir anısı var; ailecek umredeyken tavaf esnasında herkes dua ederken, Ceren tavaf esnasında babasının omuzlarında yabancı eser seslendiriyor ve insanların dikkatini çekiyordu. Ablasının piyano öğretmenin eşliğinde “Finger” parçasını seslendirdi ve ortaya çok şeker bir düet çıktı. Öğretmen Ceren’de müzik ilgisi ve kulağının olduğunu söyleyerek düzenli bir eğitim alması hususunda teşvik etti. Böylece Aksaray Üniversitesindeki keman hocasıyla müzik eğitimi başlamış oldu.

Coğrafya kaderiniz değildir

İlk keman öğreteniyle henüz okuma yazma bilmediği için renkler üzerinden çalışmalar başladı ve bir yıl sürdü. Oluşan boşlukta annesi tarafından keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın Anadolu’da keman eğitimini yaygınlaştırma projesi olan CAKA’nın (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) Ankara keman okulundaki çalışmaları uzaktan takip edildi. Romanya ve Bulgaristan’daki yarışmalar heyecan ve cesaret vermişti. Aksaray’a henüz gelmiş doktoralı bir müzik hocasıyla çalışmalar yeniden başladı ama Sinop Üniversitesi’ne gitmesiyle yeni bir boşluk oluştu. Ceren’in başarılı ilerlemesi üzerine İngiltere ABRSM’in sınavlarına hazırlanmaya karar verildi. Aksaray Güzel Sanatlar Lisesinden bir öğretmenle devam edilecekti. 2020 yılında patlak veren Covid-19 Pandemisiyle yeni öğretmenle alışmalar da yarıda kaldı. ABRSM’ye kayıt yaptırmak istiyorduk ama bu tür sınavlar müzik öğretmenlerine çok sıcak gelmiyordu. Böylece Ankara CAKA Müzik okulunda öğretmen Semra Fayez ile iletişime geçildi. Zaten dersler online dönüşmüştü. Karşılıklı anlaşma sağlandı ve müzikte zor olmasına rağmen online keman dersleri başlamış oldu. Ankara ile online keman eğitimi Ceren’e büyük kazanımlar sağladı. Teorik sınavda müzik bilgisi oldukça önemliydi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesinden Dr. Armağan Erman online eğitimle eksiklerini gidermede büyük katkı verdi.

Sanat alanında isim yetiştirmek kolay değildir

Ceren, Grade 4 performans sınavına hazırlanırken kemana dair pek çok detayı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasından Dr. Ferhat Tan Berk’ten öğrenmişti. 2021 yılı yazında keman öğretmeni Semra Fayez’in önerisiyle CAKA Akademinin Edirne Yaz Müzik Okuluna katıldı ve orada Cihat Aşkın, Can Özhan, Şenol Aydın ve Ozan Sarı’nın masterclass çalışmasında yer aldı. 2023 yılında CAKA Akademinin Ordu Yaz Müzik Okuluna katıldı, Ozan Sarı, Ani Schnarch ve Itzhak Schnarch’ın masterclass çalışmasında yer aldı. Ankara CAKA Müzik okulunun düzenlediği konserler ile Edirne ve Ordu’da farklı ortamlarda verilen konserlerde orkestrada yer aldı.

Müzik bir derya, içine daldıkça kazanımlarınız artıyor

İngiltere Kraliyet Müzik Okulu’nun sıralı lise sınavları oldukça prestijlidir. Dünyanın dört bir yanından sürekli bu sınavlarda başarı elde etmek için kayıt yaptıran müzik öğrencileri vardır. Ceren de bunlardan biridir. En son girdiği Grade (8. Sınıf) keman performans sınavıyla lise eğitimini başarıyla tamamlamış oldu. Ceren’in bundan sonraki hedefinde Suzuki Müzik Okulu’nun sınavları ve eğer sponsor sağlanabilirse İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi’nin üniversite etabı yer alıyor. Aksaray şartlarında kısıtlı imkanlar, online ders ve eşlikçi temini zorlukları ile birlikte bozkırdan bir kardelen yükselmiş oldu.

Kraliyet Müzik Okulu uluslararası spektruma sahip

ABRSM Grade 8 Keman performans sınavı, son aşama olup, artık adaya lise diploması vereceklerinden dolayı önceki sevilere göre oldukça zordur. Adayın kendisini tanıtmasıyla birlikte üç müfredattan bir seçilmiş eser olarak toplam dört eseri ara vermeden sunmasına ve özelde her bir eserin performansı, genelde ise adayın toplam süreyi nasıl işlettiğine, sahne duruşuna, kemanı kullanışına, eserleri icrasına bakılır. Bu sınavda, Ankara CAKA’dan keman öğretmeni Semra Fayez’in hazırlaması, Gaziantep Üniversitesi Devlet Konservatuvarından emekli Profesör Afgan Salayev’in piyano eşliğinde, Haydn’ın Allegro Moderato, Bach’ın A Minor Concerto, Suck’ın Un Poco Triste, Monti’nin Czardas eserlerinden oluşan 22:30 dakikalık çekimle, teorik ve performans sınavlarının hepsini büyük başarıyla tamamladı. Böylece uluslararası geçerliliğe sahip diploma almaya hak kazanmış oldu.

Müzik eğitimini yurtdışında devam ettirmek istiyor

Ceren’in anne ve babası kendisine güvendiklerini, eğitiminin ve kararlarının her zaman yanında olduğunu dile getirdiler. Türkiye’de müzik eğitimi gün geçtikte yaygınlaştırdığını, ebeveynlerin çocuklarının akademik eğitimlerinin yanı sıra bu türden sanatsal, sportif etkinliklere yönelmelerinin çocuğun sosyalleşmesinde, eğitim başarısında etkili olduğunu söylediler. Müziğin her bir yeni aşamasının yeni bir heyecan oluşturduğunu belirten Ceren, bu başarılara yeni boyutlar eklemeyi planladığını söyledi. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…