Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Latin alfabesi

“1 Kasım 1928 günü gelir. O gün Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM’yi açış konuşmasında milletvekillerinin tarihi bir karara imza atacağını söyler. Der ki “Uluslar ailesine aydın, yetişmiş büyük bir ulusun dili olarak elbette girecek olan Türkçeye bu yeni canlılığı kazandıracak olan Üçüncü BMM, yalnız ölümsüz Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde seçkin bir sima kalacaktır.”

“Öğleden sonra Meclis, yasa tasarısını görüşmeye başlar. O akşam, 'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında' 1353 sayılı Yasa Meclis'ten oybirliği ile geçer. 3 Kasım’da Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer.”

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı ile alfabe tarihimizi konuştuk.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı

Hocam izleyicilerimizin de bildiği gibi Latin harflerine dayalı bir Türk abecesinin kabul edilmesiyle gerçekleşen 1928 Harf Devrimi kültür tarihimizin en önemli atılımlarından biridir. Ben bu tarihten önceye dönmek istiyorum. Türkler tarih sahnesine çıktıktan sonra hangi alfabeleri kullandılar?

Hocam tarih boyunca Türkler geniş coğrafyalara yayılmıştır. Bulundukları yere, benimsedikleri dine göre de değişik alfabeler kullanmıştır. Yazı kavramı büyük olasılıkla Çin’den gelmiştir Türklere. Bilinen en eski Türk alfabesi Göktürklerin kullandığı alfabedir. Göktürler dönemine ait Orhun Yazıtları’nda kullanıldığı için bu isimle de anılır. Alfabe 38 işaretten oluşur. Dördü ünlü harfleri, 27’si tek ünsüzleri üçü çift ünsüzleri, 4’ü de hece işaretlerini gösterir. Dil arıdır.

Göktürklerden sonra biliyorsunuz Türk devleti olarak sahneye Uygurlar çıkar. Onlar, Soğut yazısının Türkçeye uyarlanmasıyla oluşan Uygur alfabesini kullanır. Bu alfabe sağdan sola yazılır. On sekiz harften oluşur. Harflerin yalnız üçü ünlüdür. Ünlüleri bakımından zengin olan Türkçeyi ifade etmekte yetersiz kalsa da Orta Asya’da uzun süre kullanılır. Bu iki alfabe dışında Türkler, Brahmi, Mani, Nasturi, Tibet, Çin ve Moğol Yazılarını da kullanmıştır. Karaman Türkleri ise Grek alfabesini kullanmıştır.

Peki hocam Arap Alfabesi nasıl girdi Türk devletlerine?

Uygurlardan sonra gelen Karahanlılar 960 yılında İslâm’ı kabul ettikten sonra, Uygur yazısını bırakıp Arap yazısını aldılar. Arapça olarak kaleme alınan ve 1073 tarihinde tamamlanan Dîvânü Lugâti’t-Türk Karahanlılar döneminde kaleme alınmıştır. Arap alfabesi, Latin alfabesi kullanan Kumanlar dışında, İslâmiyet’i kabul eden Türkler arasında Türk dili ve lehçeleri üzerinde egemenlik kurmaya başlar. Ancak Uygur alfabesi Arap alfabesi ile belirli bir süre daha yan yana yürür. Arap alfabesini kabul eden Türkler ona bazı harfler ekleyerek kendi dillerine uyarlamaya da çalışır. Eldeki verilere göre Türkçenin Arap alfabesiyle yazımının 11. Yüzyılda yaygınlık kazandığını söyleyebiliriz. Alfabeyi büyük tutuculukla kullanan Osmanlı Devleti’dir.

Peki Hocam Arap Alfabesini değiştirme ve uygulama düşüncesi Cumhuriyet’le birlikte mi başlar?

Hayır hocam. Bu sorunuza yanıt vermek için Arap alfabesi ile Türkçe arasındaki ilişkiye kısaca göz atmak gerekir. Dilbilimciler ve Türkologların üzerinde uzlaştığı konu Arap alfabesinin Türk dilini ifade etmekte yetersiz kaldığı saptamasıdır. Alfabenin Türkçenin ses yapısına uygun olmadığı, hatta bazı harflerin birden fazla sesi kodlaması nedeniyle okuma ve yazma problemi yarattığı vurgulanır. Arap harflerinin Türkçeyi yazmadaki yetersizliğini ilk vurgulayan 17. yüzyılda Kâtip Çelebi’dir. Arap harfleriyle birlikte Arapça - Farsça sözcük ve tamlamaların dile yerleşmesi ise daha büyük soruna dönüşür. Bu sorun Tanzimat aydınlarınca gündeme getirilir. Neden? Çünkü, onlar halkla iletişimi güçlendirme çabasında olmuştur. Bu nedenle aydınlar dil yanında abece ve yazım sorunlarını gündeme getirir. Amaçları yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrılığın kaldırılmasıdır. Zira yazı dili ile konuşma dili o kadar birbirinden ayrılmıştır ki aydınlar bile güçlük çeker anlamakta.

Hocam siz alfabenin iyileştirilmesinden bahsettiniz. Değiştirilmesi ne zaman düşünülüyor?

19. yüzyılın ortalarından itibaren alfabenin değiştirilmesi tartışmaları başlıyor. Tartışmaların temelinde Arapça ile Türkçe’nin farklı dil ailesinden geldikleri vurgusu var. Biliyorsunuz Arap dili Sami dil ailesine bağlı büklümlü bir dildir. Türkçe ise Altay dil ailesinden gelir ve eklemeli bir dildir. Bu yapısal ayrılık ise doğal olarak iki dilin gramer yapısını da birbirinden ayırır. Aslında bu yüzyılda da iyileştirme ve değiştirme istekleri yan yana yürür.

Alfabe sorununu derli toplu ortaya koyan ilk aydın Münif Efendi/Paşa’dır. 11 Mayıs 1862’de Cemiyet-i İlmiye-i Osmani’de/Osmanlı Bilim Cemiyeti’nde verdiği konferansta okuma-yazmayı kolaylaştırmak için alfabenin ıslah edilmesini ister. Arapçadaki harekeye dikkati çeker, Türkçede olmadığı için bir kelimenin altı türlü okunabileceğini örnekler. Arapça, Farsça kelimelerin ve özel isimlerin doğru yazılmadığına, okunamadığına işaret eder ve nihayet Avrupalılar Latin harfleriyle halka kısa sürede okuma yazma öğretiyor der.

Münif Paşa’dan yaklaşık on dört ay sonra Azeri Türklerinden Ahundzade Feth-Ali İstanbul’a gelir. Kiril ve Latin harflerinden hazırladığı yeni harf taslağını sadrazamlığa sunar. O, Müslümanlar arasında kullanılan Arap harflerinin okumaya uygun olmadığına, her kelimenin birkaç şekilde okunabileceğine, bu nedenle az sayıda okur-yazar yetiştirilebildiğine işaret eder. Arap harflerinin kullanılmasının dini bir yönün olmadığını da özellikle vurgular.

Onlar gibi düşünmeyenler de vardır. Örneğin Namık Kemal Türkçenin yapısına uymayan harflerin çıkarılarak Arap alfabesinin iyileştirilmesini yeterli görür. Gaspıralı İsmail Bey ise Türkler arasında ortak bir bağ oluşturduğunu söyleyerek değiştirilmesine karşı çıkar ancak o da iyileştirilmesi gerektiğini savunur.

Hocam II. Meşrutiyet dönemi özgürlüğüyle birlikte pek çok gelişmeye sahne olan bir dönem. Bu dönemde de alfabe tartışması sürüyor mu?

Evet hocam. Alfabe tartışmaları artarak sürüyor. Aslında tartışmayı körükleyen etken Arnavutluk’ta 2-8 Eylül 1909’da Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması oluyor. Bu tarihten sonra Hüseyin Cahit, Celal Nuri, Abdullah Cevdet ve Kılıçzade Hakkı gibi aydınlar Arap alfabesinin iyileştirilmesi yerine köklü bir değişikliği savunmaya başlıyorlar. 1914’te Kılıçzade Hakkı ve Giritli Ahmet Saki’nin çıkardıkları Hürriyet-i Fikriye dergisindeki yazı dizisi Latin harfleri mutlaka alınmalıdır diyor. Makalelerin yazarı Mustafa isimli bir gençmiş. Özetle diyor ki ‘Hastalık ağırdır. Arap harpleri iyileştirilemez. Latin harfleri mutlaka alınmalıdır. Aksi takdirde Rumelide mahvedilen Türklük asıl yurdunda Anadolu’da da boğulacaktır’. Yazarın bir öngörüsü de var: Latin harfleri er geç kabul edilecektir.

Çözümü Latin harflerinin kabulünde görüyorlar. Ancak iyileştirmeyi savunanlar yine var bu dönemde de. Örneğin Harflerin Islahı adlı bir dernek kuran Milaslı Dr. İsmail Hakkı, Süleyman Nazif, Recaizade Mahmut Ekrem bu doğrultudan çalışıyor.

Hocam Enver Paşa’nın da bir çalışması var bu dönemde. Nedir bu çalışma?

Aslında Enver Paşa tam bu dönemde, yani alfabe tartışmalarının yoğunlaştığı dönemde konuya dahil oluyor. Biliyorsunuz Harbiye Nazırı. Askeri yazışmalarda kullanılacak standart bir yazı sistemi oluşturmaya yöneliyor. Pek çok nedeni var bu çabasının. Silâhaltına alınan askerler arasındaki okuma-yazma oranı düşüktür çünkü. Askere kısa sürede okuma-yazma öğretme amacı dışında özel isimlerin yazımındaki karışıklıkları da gidermek istiyor. Ancak şunu hemen belirtelim resmi olarak Ordu Elifbası adını alan bu alfabe Arap alfabesinin iyileştirilmesi şeklindedir. Başta, ortada ve sonda farklı şekiller alan harflerin, birleştirilmeden aslî halleriyle, ayrı ayrı yazılması esasına dayanır. Bu yeni alfabe oluşturulurken Osmanlı Türkçesindeki 32 harf korunur. Türkçedeki 8 ünlü ise mevcut harflerin üzerine küçük işaretler konulmak suretiyle gösterilerek toplam 40 harften oluşan yeni bir alfabe türetilir. Bu alfabe ile harflerin birleştirilmeden yazılması, kelimelerin telaffuz edildiği hâliyle kaleme alınması gibi kurallar da benimsenir. 14 Mayıs 1914’ten itibaren yeni harfler orduda kullanılmaya başlanır.

Kaynak: Sadık Emre Karakuş, Enver Paşa’nın Alfabe ve Yazı Denemesi: Ordu Elifbası

Ancak Latin alfabesi tartışması da sürer. Örneğin İçtihad dergisinde 26 Mark 1914’te yazılan makalede Ordu Elifbası memnuniyetle karşılanır ancak Arap alfabesinin iyileştirilmesi olanaklı bulunmaz ve Latin alfabesine geçilmesi istenir. Aynı yıl Namık Ekrem İstanbul’da Yeni Yazı isimli haftalık bir dergi de çıkarır.

Enver Paşa’nın harfleriyle “Asker Şarkısı” şiiri. Fotoğraf altı: Islah-ı Huruf Cemiyeti Reisi Gazi Muhtar Paşa Hazretleri Yeni Yazı, Yıl 1 (1914), S. 4.

Cumhuriyet Türkiyesi’nde ilk kez ne zaman gündeme geliyor ?

Aslında Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa’nın gündeminde olduğunu biliyoruz. Mazhar Müfit Kansu’nun Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber isimli kitabında vurguladığı gibi Erzurum kongresi sırasında Mustafa Kemal Paşa Mazhar Müfit’e yapacağı devrimleri not ettirirken ‘Latin harfleri kabul edilecektir’ der. Yine Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı başlıklı anılarında, 1922 yılında Mustafa Kemal’in Latin harflerinin kabulü olanağından söz ettiğini yazar. 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde ise işçi delegesi İzmirli Nazmi ile iki arkadaşı kongre başkanlığına Latin harflerinin kabulünü ileri süren bir önerge verir, ancak Başkan Kâzım Karabekir Paşa bu önergeye karşı çıkar.

25 Şubat 1924 günü TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde ise konu Meclisin gündemine oturur. Şükrü Saraçoğlu o gün eğitim ve öğretimin yaygınlaşmamasının nedeni olarak Arap alfabesini gösterir. Bu alfabe ile okuma yazmanın güç olduğunu vurgular. Bilgisizliğin en başta gelen nedeni Arap yazısıdır der. Tanin gazetesinde Hüseyin Cahit Yalçın, Kılıçzade Hakkı Latin alfabesini savunmayı sürdürür. Aynı yıl Berlin’deki Türk öğrenciler “Yeni Harfler Birliği” adlı bir dernek kurup bütün Türk devletleri için Latin harflerinin kabulünü ister. Çıkardıkları derginin ismi de Yeni Yazı’dır.