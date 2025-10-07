Galatasaraylılar bunu neden yapıyor? Fenerbahçe'de isyan kime?

Süper Lig'de sezon başlayalı daha ne kadar oldu ki! Şunun şurasında 8 hafta!

Ama daha şimdiden hakem tartışmaları ayyuka çıktı. Her kulüp kendi hakkının yendiğini iddia ediyor. Hararetli tartışmalar sürüp gidiyor. Elbette ki TFF ve MHK ile birlikte hakemler de kararlarıyla buna çanak tutmuyor değil. Aynı pozisyonlarrda çok farklı karar vermemeleri futbolseverleri çileden çıkarıyor.

Hakemlerin hatalı kararlar vermelerinde teknik adamların da futbolcuların da rolü büyük aslında. Kenardan her karara itiraz edenler... Sahada en ufak bir müdahalede acılar içinde kendini yere atıp kıvranan futbolcular!.. Faulu alınca da bir anda ayaklanıp, son sürat koşanlar!

Hemen her takımda var bu tip oyuncular.

Ama şimdi bir de ikili mücadele bile olmadan kendilerini yere atıp da kıvranan futbolcular türedi. Gerçi geçen sezon da vardı; bu sezon da devam ediyor.

Örneğin Galatasaraylı oyuncular. Son Beşiktaş maçında görüldü. Beşiktaş'ın ilk golünden önce Torerrira kendisini öyle bir yere attı ki; tribünler ayağa kalktı. Oysa dokunan bile yoktu kendisine... Hakem oyunu devam ettirdi, Beşiktaş golü attı. Orada Torreira kendisini yere atmak yerine rakibine bassa belki de o gol olmayacaktı! Sonra Sallai. Beşiktaş ceza alanında bir düşüşü var; inanılmaz! Yanında kimse yok! Çelme yemiş gibi yapıyor ayağını ve yere atıyor kendisini. Enteresan tabi. Bu oyunculara Osimhen'i de ekleyebiliriz, başka bir kaç futbolcuyu da. Aslan payı Torreira'da ama!

Sahi; Galatasaraylı futbolcular bunu neden yapıyor? Zaten ligin en güçlü kadrosu. Maçlarını kazanıyor da. Şu anda lider. Bunlara ne gerek var? Ben inanmam. Bir iddiaya göre bunun antrenmanlarını yapıyorlarmış; asla ihtimal vermem. Ama artık Okan Buruk'un buna bir çare bulması gerektiğine inanıyorum.

FENERBAHÇE'DE NELER OLUYOR?

Fenerbahçe bir türlü istenen Fenerbahçe değil. Mourinho gidiyor, Todesco geliyor yok! Ali Koç gidiyor Sadettin Saran geliyor yok yok yok!

Fenerbahçeli yorumcuların çoğunluğuna göre çare belli: "Todesco istifa!"

Eee... Daha önce de "Mourinho istifa" değil miydi? Ne oldu istifa etti de takım düzeldi mi?

Kimine göre de futbolcular çapsız, yetersiz.

Oysa baktığın zaman hemen hepsine tek tek; kariyerleri belli. Geçmişte yaptıkları da.

Ama Samsunspor maçında gördüm ki Skriniar hariç hepsi sanki bir isyan içinde. Yoksa bu düzeydeki futbolcular bu kadar pas hatası yapar mı? Kenardan orta yapanlar topu sürekli dağlara taşlara atar mı? Fenerbahçe'nin santrforu her topu ezer mi? Bir kez pozisyon bulamaz mı?

Ne yapsın Todesco? Adam ne yapacağını şaşırdı. Kimi oynatırsa oynatsın, kimi değiştirirse değiştirsin fark etmiyor.

Onun için Todesco'nun istifası ya da kovulması çare değil gibi geliyor bana. Bu durumda Todesco gitse yerine Guardiola gelse ne yazar!

Bir isyan var sanki futbolcularda. Peki bu isyan kime? Neden böyle, niye isteksizler ve çaba göstermiyorlar.

Burada iş Sadettin Saran ve yönetimine düşüyor bence. Arka ne yaparlar ederler bilemem; ama takımın içinde bir sorun olduğu ortada. Bu sorun çözülmeden bir şey olmayacağı da.