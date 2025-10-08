Şahin Aybek

Şahin Aybek

Bir çocuk değişir dünya değişir

Yayınlanma:

“Eğitim dünyayı değiştirmez; eğitim insanları değiştirir, insanlar da dünyayı değiştirir.”

Bu söz, insanlık tarihinin özünü özetler.

Karasabanı bulan köylü, buhar gücünü kullanan mühendis, bilgisayar tasarlayan bilim insanı… Hepsi önce eğitildi, sonra dünyayı değiştirdi. Eğitim, bireyin ufkunu açan bir araçtır; birey ise toplumu dönüştüren güçtür.

Eğitimin toplumu şekillendirmede kilit noktada olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ancak eğitim sistemi her zaman çocukları, gençleri gerçekten ileriye taşıyor mu? Yoksa kimi zaman insanın içindeki ışığı söndürerek hem bireyi hem toplumu geriye mi götürüyor?

“HAYATTAKİ EN BÜYÜK MUCİZE KÜÇÜKKEN İYİ BİR ÖĞRETMENE RASTLAMAKTIR.

Bazen tek bir öğretmen, bir çocuğun hayatını tamamen değiştirebilir. Derslerinde başarısız görülen, sürekli eleştirilen bir çocuk onu anlayan bir öğretmenin desteğiyle kanatlarını fark eder. Aynı Aamir Khan’ın “Yerdeki Yıldızlar “ filminde olduğu gibi: "Uçmak için yüzlerce kanadım var. Gökyüzünü keşfetmek için gidecek çok yol var." der ve kendi yolculuğunu başlatır.

Filmde öğretmen, çocuğun farklılığını fark eder. Harfleri ters yazan ellerin aslında resimle harikalar yaratabildiğini görür. Defterindeki karalamaların hayal gücüyle dolup taştığını fark eder. Ve çocuğa ilk kez şunu söyler: “Sen özelsin. Sen farklısın. Ve bu farklılığınla değerlisin.”

O andan sonra her şey değişir. Çünkü eğitim, çocuğun içinde zaten var olan potansiyeli açığa çıkarır.

İşte gerçek eğitim budur. Ve burada çıkarılacak ders açıktır: Her çocuk kendi yetenekleri ile dünyaya gelir ve bu farklılıkları yontup tek tip birey yaratmadan onlara özgü programlar geliştirmeliyiz. Çocukların eğitilmesi toplumun eğitilmesidir.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Eğitim, insanı değiştirmedikçe toplumu değiştiremez. Bu nedenle eğitim ve toplumsal değişim birbirine bağlıdır.

Eğitim hem toplumsal değişimden etkilenir hem de onu şekillendirir. Eğitilmiş bireyler yenilik getirir, sorgular, farklı düşünür ve toplumu ilerletir. Bu nedenle unutulmamalıdır: Bir çocuk değişir, dünya değişir.

MEB’İN ROLÜ

Milli Eğitim Bakanlığı, bu sürecin en kritik aktörüdür. MEB’in görevi sadece müfredat hazırlamak değil, eğitim sistemini toplumsal değişime cevap verecek şekilde tasarlamaktır. Çocukların farklı öğrenme biçimlerine uygun ortamlar sağlamak, sınıfları daha erişilebilir hâle getirmek, öğretmenleri sadece bilgi aktaran değil rehber olarak desteklemek ve çağın gerekliliklerini müfredata yansıtmak bu görevin temel parçalarıdır. Bu yaklaşımla eğitim, hem bireyin hem toplumun gelişimine hizmet eder.

Eğitim dünyayı değiştirmez. Ama bir çocuğun dünyasını değiştirebilir. Ve bir çocuğun değişimi, bir gün tüm toplumu dönüştürebilir. Çocuğun içindeki potansiyeli gören, farklılığını kabul eden eğitim anlayışı, sadece bireyi değil, toplumu da aydınlatır. Her çocuk bir yıldızdır. Parlaması için doğru gökyüzünü inşa etmek bizim görevimizdir. Bir çocuk değişir, dünya değişir. Ve o gökyüzünü kuracak olan, doğru bir eğitim sistemidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin

