Hastaneye kaldırılan Murat Çalık'tan ilk görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve cezasını İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

YARIN AMELİYAT OLACAK

Çalık, son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edildi ve yapılan kontrollerin ardından bir kez daha ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyatının 13 Ocak’ta yapılması planlanan Çalık, yarın operasyon geçirecek.

MURAT ÇALIK'IN EŞİ 'GÖZLERİM DOLDU' DİYEREK ANLATTI

Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık Halk TV'ye konuştu. Zehra Çalık, "Ya az önce inanın gözlerim doldu. Neden? Burada herkesin burada olması, bu sevgi, coşku insanı çok duygulandırıyor. Yalnız olmadığınızı bilmek çok kıymetli bir şey. Sevildiğinizi bilmek çok güzel bir şey. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar hiç bizi yalnız bırakmadılar. Burada İzmir'de de bizi hiç yalnız bırakmadılar; belediye başkanlarımız, partiden olsun ilgili arkadaşlar... Halk vatandaş bile normal bir kontrol rutinle geldiğinde bile hastanede görüp haber yapan, işte 'Başkanım kendinize iyi bakın' diyen... Çok güzel duygular bunlar. Herkes iyi ki var, sağ olun diyorum" ifadelerini kullandı.