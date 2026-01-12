Murat Çalık yarın ameliyat olacak!

Yayınlanma:
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde tedavi gördüğü sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Çalık 13 Ocak'ta yarın ameliyat olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda cezasını çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

MURAT ÇALIK YARIN AMELİYAT OLACAK

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyatının 13 Ocak’ta yapılması planlanan Çalık, yarın operasyon geçirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

