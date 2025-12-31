Murat Çalık ameliyata girecek! Özgür Özel duyurdu

Murat Çalık ameliyata girecek! Özgür Özel duyurdu
CHP Lideri Özgür Özel, iki kez kanser atlatan ve cezaevinde 20 kilo veren Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Murat Çalık'ın vücudundan şüpheli bir kitlenin ameliyata alınacağını duyurdu. Özel, Antalya Büyükşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de durumunun kritik olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Buca Cezaevi'nde Murat Çalık'ı ziyaret etti. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, Murat Çalık'ın daha önce girdiği biyopsi işleminin sonucundan 'şüpheli' bir durum çıktığını açıkladı.

Özel, 2 Ocak'ta bu şüpheli duruma için ameliyata gireceğini açıkladı. Özel, şunları ifade etti:

"Verilemeyecek bir hesaplarının olmadığı bir çizgide, İBB davasındaki arkadaşlarımız haklı olmanın moralini yaşıyorlar ve hızla Mart ayındaki mahkeme sürecini bekliyorlar. Bunun yanında hastalarımız da var. Murat Çalık'ı gördüm. Adeta tahliye için hastalığının nüksetmesini bekliyorlar. Yeni bir biyopsi alınmıştı, şüpheli bir durum çıkmış. Bu cuma hastaneye gidip o kitle alınacak"

"BÖCEK'İN DURUMU KRİTİK"

Özel, iki kez acil olarak hastaneye kaldırılan ve günde 20'den fazla ilaç kullanmak zorunda kalan Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğunu aktardı. Özel şunları ifade etti:

"Bir yandan Muhittin Böcek bir avuç ilaç içerek hayata tutunmaya çalışıyor. Hastaların durumu kritik. Evlatların, eşlerin, durumları çok kötü. Hepsinden dolayı büyük üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Onlara da herkese en kısa zamanda özgürlük bekliyoruz."

Murat Çalık'ın doktor reçetesi ortaya çıktı: Kilo kaybı önlenemedi, mama desteği sürecekMurat Çalık'ın doktor reçetesi ortaya çıktı: Kilo kaybı önlenemedi, mama desteği sürecek

MURAT ÇALIK'A KİLO KAYBI NEDENİYLE TAKVİYE GIDAYA BAŞLANMIŞTI

Murat Çalık'ın iki kez kanser atlatması nedeniyle cezaevinde kalmaması için çağrılar yapışmıştı. Çalık için verilen hastane raporlarına karşın tahliyesinin önü açılmamıştı. Çalık'a 20 kilodan fazla bir kayıp yaşadığı için de ek gıda (mama) verildiği öğrenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

