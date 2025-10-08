YPG silah bırakır mı?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında “terörsüz Türkiye” hedefi için çağrılarda bulundu.

Bahçeli’nin dört çağrısı vardı:

1- Eline silah almamış, suça bulaşmamış PKK’lıların Türkiye’ye dönmeleri ve ailelerine kavuşmaları.

2- PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin silah bırakması.

3- Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın, silah bırakma çağrısını çerçevesini genişleterek yeniden yapması.

4- Gerek olursa terörsüz Türkiye için Meclis’te kurulan komisyonun üyelerinin İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşmeleri.

Bahçeli, “siyaset varsa silah yoktur” vurgusu da yaptı.

Bahçeli’nin ilk açıklamasıyla Öcalan, PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması çağrısı yapmıştı.

Bu ilk çağrıdan sonra PKK kendini feshettiğini açıklamış ve 30 PKK’lının silahlarını yaktığı bir tören yapılmıştı.

30 PKK’nın silah bırakması sembolik bir törendi.

Ancak arkası gelmedi.

Bahçeli, dünkü grup konuşmasında vurguladığı gibi ilk çağrısında da bir müzakerenin, bir “al ver” sürecinin söz konusu olmadığını, terör örgütünün koşulsuz silah bırakması gerektiğini vurgulamıştı.

Ancak Kandil ve DEM Parti zaman yitirmeden koşullarını açıkladılar.

Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi, istediği herkesle görüşebilmesi, İmralı’da çalışmalarını sürdüreceği ortamın yaratılması, Kürtçe’nin eğitim dili olması, vatandaşlık tanımının değiştirilmesi gibi.

DEM Parti, taleplerini dillendirmeyi sürdürüyor.

Bu talepler için anayasal ve yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguluyor.

PKK’nın silah bırakmasının sembolik bir törende kalması, arkasının gelmemesi bu taleplerin yerine getirilmesinin beklendiğini gösteriyor.

PKK’nın silah bırakması 30 PKK’lı ile sınırlı kalırken Bahçeli’nin YPG’ye silah bırakma çağrısı karşılık bulur mu?

YPG, Suriye’de ABD ve İsrail’in himayesi altında.

YPG, ABD’nin eğitip donattığı bir orduya dönüştü.

Ayrıca Suriye’nin Kuzey Doğu’sunda fiilen özerk bir yönetim oluşturdu.

Şam yönetimiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Bahçeli’nin YPG’ye silah bırakma çağrısı yapmasından bir gün önce ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Brad Cooper’la birlikte YPG’nin lideri Mazlum Abdi’yi ziyaret etti.

Barrack, X’te yaptığı paylaşımda, Cooper ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG-YPG) Lideri Mazlum Abdi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bunun "Başkan Donald Trump'ın Suriyelilere güç vererek Suriye'ye bir şans verme vizyonunda somut ilerleme" olduğunu belirtti.

Görüldüğü gibi Suriye’de YPG hiç de silah bırakmaya niyetli değil.

Gündemleri çok farklı.

ABD, Suriye’yi şekillendirmek, YPG’nin özerk yönetimini güçlendirmek, Şam yönetimini bunu kabul ettirmeye zorlamakla meşgul.

YPG’nin silah bırakmak bir yana önceki gece Şam güçleriyle girdikleri çatışmada ağır silahlara da sahip oldukları görüldü.

Bu koşullarda PKK’nın ve YPG’nin silahları tümüyle bırakmasını beklemek fazla iyimserlik olur.