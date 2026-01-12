Emekli kenti Sinop'tan yükselen ses: Direnmekten başka çaremiz yok!

DİSK'e bağlı Devrimci Emekli Sen Sinop Şubesi, CHP'nin TBMM’de devam eden "Meclisi terk etmeme" eylemine Sinop'tan destek verdi. Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen emekliler, "Emekli sadaka değil, hakkını istiyor" ve "Açlık sınırı maaşımızdan büyük" yazılı pankartlar açtı.

"ARTIK SADAKA ZAMLARDAN İSTEMİYORUZ"

Eyleme katılan emeklilerden Şükrü Demirel, "Eylemimiz, sadaka gibi zam yapmak isteyenlere karşı bir direnç gösterebilmek, bir karşı duruş sergileyebilmek içindir. Biz diyoruz ki artık sadaka zamlardan istemiyoruz. Bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz, yapmamız gereken toplu sözleşme düzeninde emekliler olarak yerimizi almak.” ifadelerini kullandı.

"DİSK Devrimci Emekliler Sendikası olarak da bu yönde, bu amaçla ve bu ilkeyle zaten örgütlendik. Çünkü biz pazarlık yapmak istiyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi, diğer ülkelerde olduğu gibi, ilerlemiş ülkelerde olduğu gibi işverenimizle, devletimizle pazarlık yapıp hakkımızı almak istiyoruz. Buna yanaşmıyorlar” diyen Demirel, “Çünkü verdikleri ücret, diğer alanlara giden paraların kısılması demektir" diye konuştu.

“DİRENMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

Memur emeklisi Burhan Çakır, "Emekli maaşı, en kötü kira 20 bin lira olan bir yerde insafsız. Ben memur emeklisiyim. 24 yıllık emekliyim. Aldığım maaş 22 bin 650 lira" sözlerini sarf etti.

Emekli Hüseyin Topçu ise, duruma ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin mecliste başladığı nöbete, emeklilerin haklarını almak için başlatılmış nöbete destek vermek amacıyla Sinop Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanmış bulunmaktayız. Yapılan zammın açık sınırının çok altında olması nedeniyle soğuk havalarda kaloriferleri çalıştırma şansımız yok. Dolayısıyla direnmekten başka çaremiz yok. Alanları dolduruyoruz. Doldurmak zorundayız. Hakkımızı alıncaya kadar direnişe devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Emekli Saadettin Efe de, "Geçinemiyoruz. Zamlar yetersiz. Sadaka bile yetersiz kalır. Pazara gittiğimiz zaman maaşımızı bir seferde harcasak bitiyor. O derece" sözlerini iletti.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR NÖBETTEYİZ”

Devrimci Emekliler Sendikası Sinop Şube Başkanı Kadir Demir de yaptığı açıklamada, "Emekliler ve emekçiler olarak haklarımızı alana kadar nöbetteyiz. Sayıları 17 milyonu aşan emekliler, toplumun en kalabalık ama en çok mağdur edilen kesimidir. En kalabalık kesim olmasına rağmen açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşamaya mahkum edilerek adeta üvey evlat muamelesi gören yine emeklilerdir. Bugün 17 milyon emeklinin 6 milyon 80 bini 17 bin lira ve altında, 5 milyon 120 bini 17 bin ile 18 bin arası, 2 milyon 880 bini ise 18 bin ile 20 bin aralığında bir ücretle yaşamak zorunda bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Demir, sözlerinin devamında, “Açlık sınırının 30 bin lirayı çoktan aştığı ekonomik koşullarda bunun altında kalan bir ücret, emeklilere ‘açlık, yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya devam edin’ demekten başka bir anlam taşımamaktadır. Emekliler, bu ülkenin üvey evlatları değildir. Emekliler, 17 milyonu aşan sayılarıyla ömürlerinin büyük bir bölümünü bu ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için harcamış emektarlardır." dedi.