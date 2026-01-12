Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzonspor’a ait İstanbul Kartal’daki taşınmaz için yeni bir imar planı hazırladı. “Rezerv alan” ilan edilen ve Kartal Aşağı Mahalle’de bulunan yaklaşık 12 bin 338 metrekarelik arazi, yeni düzenlemeyle “Ticaret-Turizm Alanı” statüsüne alındı. Daha önce büyük çoğunluğu 'Ticaret alanı' olan ve 5 kata kadar yapılaşmaya izin verilen alana ilişkin hazırlanan plana göre söz konusu alanda 10 kata kadar yapılaşmaya izin verilecek.

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi

ERDOĞAN'A SUNUM YAPMIŞLARDI

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Furbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Kartal’da hayata geçirmeyi planladığı proje, daha önce kulübün Mali Genel Kurulu’nda detaylarıyla kamuoyuna sunulmuştu. Projede ofis alanlarının yanı sıra otel olarak da değerlendirilebilecek ticari birimlerin yer alacağı belirtilmiş, iki ayrı bloğun üst kattan şeffaf bir köprüyle birbirine bağlanmasının planlandığı belirtilmişti. Öte yandan, aralarında Şenol Güneş’in de bulunduğu Trabzonspor heyeti, geçtiğimiz aylarda projeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum gerçekleştirmişti.

"BUNLAR TRABZONSPOR'UN GELECEĞİ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçen aylarda katıldığı bir televizyon programında Kartal Tesisleri ve stadyumla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Stadyumun karşısında 150 dönümlük bir arazi vardı. Trabzon anlamında bir arada bulunması zor bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde aldık. Artık Trabzonspor'un şu an. İnsanlar orayı komple bizim zannediyordu. Ama şuan artık komple bizim. ir sıkıntı yaşamazsak yıllık 30 milyon euro civarında 2 araziden gelirimiz olacak. Bunları satmayacağız. Bunları satılamayacak hale getireceğim. Bunları yapacağız. Bunlar Trabzonspor'un geleceği için satılamaz hale getirilecek" ifadelerini kullanmıştı.